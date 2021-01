Burgdorf

Ein Familienstreit in einer Wohnung am Depenauerweg in Burgdorf ist am Neujahrsmorgen aus dem Ruder gelaufen, sodass die Polizei um 4.50 Uhr anrücken musste. Der 52-jährige Vater und sein 30-jähriger Sohn, beide laut Polizei augenscheinlich alkoholisiert, hatten sich nicht nur angeschrien und beschimpft sondern gegenseitig ins Gesicht geschlagen.

Weil der Sohn in dem Streit der aggressive Antreiber war, haben die Beamten ihn der Wohnung, in der auch er lebt, verwiesen. „Die Polizisten wollten ihn zunächst bei einem Freund unterbringen“, berichtet ein Sprecher der Burgdorfer Polizei. „Aber der Mann verhielt sich weiterhin sehr aggressiv, deshalb haben sie ihn zur Wache mitgenommen.“

Sohn kam zur Beruhigung in die Zelle

Dort wurde er in sogenanntes Verhinderungsgewahrsam genommen. In der Zelle sollte er sich erstmal beruhigen. Um 10 Uhr durfte er gehen. Das hatte eine Amtsrichterin verfügt, nachdem die Polizei sie um 6 Uhr früh über die Festnahme informiert hatte. Gegen Sohn und Vater seien Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet worden, sagt der Polizeisprecher.

