Burgdorf

Wie funktioniert Boule? Diese Frage beantworten Mitglieder vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) interessierten Ferienkindern ab sieben Jahren. Am Donnerstag, 13. August, ab 16 Uhr bekommen Jungen und Mädchen die Gelegenheit, sich zwei Stunden lang in der Mannschaftssportart zu probieren. Beim Boulen geht es darum, eine etwa 700 Gramm schwere Kugel mit Geschick, Wurftechnik und Feingefühl an ihr Ziel zu bringen.

Den VVV-Arbeitskreis Boule gibt es bereits seit 2002. Aufgrund der hohen Nachfrage musste der Bouleplatz am Schloss schon zweimal erweitert werden. Ursprünglich stammt Boule aus Frankreich. Seit den Achtzigerjahren hat die Sportart auch Deutschland erreicht.

Anzeige

Die Corona-Abstandsregeln könnten auf dem Bouleplatz gut eingehalten werden, heißt es in der Einladung. Teilnehmerkarten gibt es bei Bleich Drucken und Stempeln an der Braunschweiger Straße 2, Telefon (0 51 36) 18 62. VVV-Juniorclub-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung und zahlen 3 Euro, ansonsten kostet eine Teilnehmerkarte 5 Euro.

Von Leona Passgang