Burgdorf

Pa-damm: Ein Auto fährt über die Dehnungsfuge der Hochbrücke am Burgdorfer Finanzamt. Tausendfach erklingt dieses Geräusch am Tag. Es mischt sich in eine kleinstädtische Kakophonie aus Vogelzwitscher, Stimmfetzen, Fahrradklingeln. Schnell erklungen, schnell verhallt – ein Klang, den viele kaum noch wahrnehmen. Seit Sonntag ist er Teil eines Hörkunstwerks. Dieses hat der Berliner Audiokünstler Georg Klein unterstützt vom Kulturverein Scena für das Klangkunstfestival IntraRegionale komponiert. Das Besondere: Nicht nur die Umgebungsgeräusche, auch Passanten spielen dabei eine aktive Rolle.

Lust am Spielen wird geweckt

„Für mich ist die Brücke das Rhythmusinstrument“, sagt Klein. Das dumpfe Klappern der fahrenden Autos mitsamt deren Grundrauschen dient als Basis für sein Klangkunstwerk. Alle Stunde mischt sich die Glocke von St. Pankratius dazu. Je nach Frequenz auf und unter der Hochbrücke steigert sich die Dynamik und Klangvielfalt. So nimmt die Installation Passanten ebenso mit ins Boot wie alle, die ihren Spieltrieb entdecken wollen. Denn zum Equipment gehört auch eine Lichtschranke.

Die blaue Linie, die sich über Fuß- und Radweg unterhalb der Hochbrücke zieht, hat die Aufmerksamkeit eines kleinen Jungen auf sich gezogen. Immer wieder läuft auf ihr auf und ab. Nahe des vergitterten Kellerraums unter der Hochbrücke, in dem Klein seine technische Ausstattung untergebracht hat, erfasst ihn die Lichtschranke. „... Ermatten ...“ klingt es echohallend. Der Kleine strahlt.

„Schade, dass er etwas zu klein ist, sodass die Lichtschranke nicht überall greift“, sagt seine Mutter. Täte sie dies und das Kind ginge die Linie ganz ab, erklänge ein Spruch, der auf der Giebelwand des historischen Burgdorfer Rathauses steht: „Nicht weichliches Ermatten, banges Wohnen unterm Schatten, Klagen um erlittne Not: Neuer Mut zu neuem Leben und ein tapfres Flügelheben trägt die Zeit ins Morgenrot.“ Dieser Spruch tauge gerade in diesen corona-geplagten Zeiten zum Mutmachen, erklärt der Künstler.

„Ich finde es klasse“

Derweil schiebt auf dem Fahrradweg Monika Kicza ihr Fahrrad über die Linie. Ein metallisches Klingen ertönt, als ob ein Perkussionist sich ans Werk macht. „Das ist das Geräusch, das entsteht, wenn man an den Metallstangen entlangstreicht“, erklärt Klein. Je nach Tempo verändert sich die Intensität. „Ich finde es klasse, die Installation wirkt beruhigend und lässt die Autogeräusche richtig verschwinden“, sagt Kicza: „Das könnte so bleiben.“

IntraRegionale: fünf Wochen Klangkunst an ungewöhnlichen Orten

Kunst im öffentlichen Raum ist integrativ

Birgit Pavlovsky ist per Fahrrad aus Hannover gekommen, um sich die Klangkunst anzuhören. Ihr gefällt besonders der interaktive Charakter. Und ihr Mann Gerald Meyer, seines Zeichens Lehrer an der Burgdorfer Schule am Wasserwerk hat spontan beschlossen, dass das genau das Richtige für einen Ausflug mit seinen Schülern sei. „Jeder Mensch ist ein Künstler“, zitiert er Joseph Beuys: „Auch wenn sie die Hintergründe vielleicht nicht verstehen, können sie doch aktiv etwas bewirken.“ Die Klanginstallation erklingt bis zum 18. Juli täglich von 7 bis 22 Uhr.

Von Sandra Köhler