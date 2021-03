Burgdorf

Am heutigen Mittwoch entscheidet die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten, ob und in welchem Umfang die Corona-Auflagen in der Pandemie gelockert werden können. Bislang gelten öffentliche Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern als verboten – und das wirkt sich auch auf die Osterfeuer aus, die in normalen Jahren an Karsonnabend oder Ostersonntag in den Ortschaften lodern.

„Bislang gibt es noch keine Anmeldungen für Osterfeuer“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Deshalb habe die Stadt auch noch keine Absage erteilen müssen. Stadtbrandmeister Dennis-Frederic Heuer ergänzt: „Die Feuerwehren planen keine Osterfeuer und werden auch keine entsprechenden Anträge stellen.“ Ob sich andere Vereine kurzfristig an eine solche Veranstaltung wagen, wisse derzeit niemand. Nach Aussage Heuers befinden sich die Ortsfeuerwehren noch auf Stufe fünf – von fünf. Das bedeute im Alltag, dass alle Übungsdienste, Treffen und Absprachen digital laufen müssten. „Gerätehäuser dürfen beispielsweise nur für absolut notwendige Wartungsarbeiten oder Einsätze betreten werden“, sagt der Stadtbrandmeister.

Jahresversammlungen der Feuerwehr sind verschoben

Deshalb sei es illusorisch zu glauben, dass sich innerhalb von knapp fünf Wochen die Situation deutlich entspannen werde. „Das Gegenteil ist ja der Fall: Die Inzidenz steigt wieder“, sagt Heuer, nach dessen Angaben die Brandbekämpfer ihre Veranstaltungen eher in die Sommermonate verlegen wollen. Dazu gehörten auch die Jahresversammlungen, die bislang verschoben worden seien. Ob die Feuerwehr andere Termine wie den Stadtwettbewerb überhaupt austragen könne, stehe ebenfalls nicht fest. „Wir planen vieles, zum Beispiel auch den Regionalentscheid in Hoya“, sagt Heuer. Doch wenn niemand im Vorfeld üben könne, müsse er sich auch keinem Leistungsentscheid stellen.

Von Antje Bismark