Das Geräusch hat er noch immer im Ohr. „Das Knirschen der Zweige war eigentlich das Schlimmste“, sagt Dieter Krause. Laut schrammten die Äste an der Wand seines Flugzeugs entlang, als dieses in den Wald stürzte, mehrere Meter tief, bis es kopfüber zwischen den Bäumen hängen blieb.

Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass Krause mit seiner Piper 150 Super Cup im Ehlershausener Moor bei Burgdorf verunglückte. Es gibt nur wenige Menschen, die einen Flugzeugabsturz überlebten. Er gehört dazu.

Mehr als 4000 Starts und Landungen

„Schon als kleiner Junge habe ich vom Fliegen geträumt“, sagt der heute 85-Jährige. Als Kind in Pommern scheuchte er Gänse in die Luft, die er eigentlich hüten sollte, weil er ihren Flug beobachten wollte. Später wurde der Bohrtechnikexperte zum passionierten Piloten; mit jener Piper hatte Krause beim Luftsportverein Burgdorf (LSV) schon mehr als 4000 Starts und Landungen absolviert. Bis zu jenem Tag im August 2007, als seine Leidenschaft ihn fast das Leben kostete.

Der Motor fiel aus, dann spürte er Blut auf der Stirn

Er hatte mit seiner 150-PS-Maschine ein Segelflugzeug ausgeklinkt – wie schon oft. „Danach wollte ich das etwa 50 Meter lange Seil aufrollen, doch das funktionierte nicht – ich zog es hinter der Piper her“, sagt Krause. Dann lief plötzlich auch der Motor nicht mehr. Während die Bäume langsam näher kamen, erinnerte er sich an das, was er in der Ausbildung zum Thema „Waldlandung“ gelernt hatte: „So langsam wie möglich reinplumpsen.“

Kopfüber hing die abgestürzte Maschine zwischen den Bäumen. Quelle: Archiv

Als er wieder zu sich kam, spürte er warmes Blut auf der Stirn – und er sah den dicken Benzinstrahl, der aufs Armaturenbrett spritzte. „Da habe ich mir gesagt: , Krause, jetzt aber raus hier’.“

Als die Klappe sich nicht öffnen ließ, schlug Krause so heftig dagegen, dass er sich am Arm verletzte, dann landete er im Gestrüpp. Es war sein Glück, dass die Unglücksmaschine nicht Feuer fing.

Krause feierte seinen zweiten Geburtstag

Krause sitzt in seinem Haus in Nienhagen, als er davon erzählt. Ein gestandener Mann, den nichts so leicht aus der Ruhe bringt. Als der Hubschrauber kam, um ihn ins Krankenhaus zu fliegen, bat er dessen Piloten, noch eine Luftaufnahme von Unglücksort zu machen. „Jeder, der fliegt, hat schon mal eine komische Landung erlebt“, sagt er, als wollte er bloß nicht zu viel Aufhebens um seine Geschichte machen. Dabei feierte er den Jahrestag des Absturzes seither wie einen zweiten Geburtstag.

Das Piper-Wrack verkaufte der LSV damals. Krause verlor die Maschine, in der er fast sein Leben verloren hätte, aus den Augen. Bis vor ein paar Monaten ein überraschender Anruf kam: „Sie fliegt wieder.“

Tränen beim Wiedersehen

Ein Fachmann hatte die Piper, Baujahr 1965, liebevoll restauriert. Bernd Heuberger, Fluglehrer bei Freiburg, ist heute stolzer Mitbesitzer des Oldtimers. Genau am zwölften Jahrestag von Krauses Absturz machte er sich auf den Weg – und das gelbe Flugzeug mit dem Kennzeichen E-EINZ kehrte noch einmal für einen Tag nach Burgdorf zurück.

Bildergalerie: Die Geschichte des Absturzes in Bildern

Zur Galerie Wie durch ein Wunder überlebte Dieter Krause vor zwölf Jahren einen Flugzeugabsturz bei Burgdorf.

Als sie einschwebte, stand Krause an der Landebahn – und ihm kamen die Tränen. „Es war wunderschön, sie wiederzusehen“, sagt er. „Ich dachte gar nicht an den Absturz, sondern nur an die vielen Stunden, die ich in ihr verbracht habe.“

Er selbst ist seit vier Jahren nicht mehr als Pilot aktiv. Doch nach zwölf Jahren ließ er noch einmal seine Finger über den Steuerknüppel gleiten. „Reinsetzen wollte ich mich aber nicht“, sagt er. Es klingt, als wollte er das Schicksal nicht ein zweites Mal versuchen.

Von Simon Benne