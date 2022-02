Die Feuerwehr Burgdorf ist am Sonntag wegen lockerer Dachziegel an die Braunschweiger Straße ausgerückt. Für den Einsatz ist die Ortsdurchfahrt gesperrt worden. Offenbar hatten die Stürme in den vergangenen Tagen einzelne Teile der Bedeckung gelöst, die herunterzufallen drohten.