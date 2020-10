Burgdorf

Fünf Monate lang haben die Geschwister Akdas die Eröffnung ihrer neuen Foodlounge Hook’s am Wächterstieg in Burgdorf vorbereitet. Sie haben die ehemalige Bäuerinnenbackstube in der Immobilie von Dachdecker Frank Westphal um- und ausgebaut, eigens neue Möbel fertigen und Küchengeräte installieren lassen. Am 12. November wollte das Hook’s eröffnen. Weil die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, so stark steigt, ist nun lediglich eine Teileröffnung möglich: Nur ein Abholservice ganztags und ein Bringdienst während der Abendstunden nehmen vorerst den Betrieb auf.

Das Hook’s macht schon rein äußerlich einiges her. Der Gastraum, wo es früher Torten gab, und die sanitären Anlagen sind nun im modernen Loftstil gehalten. Die Stahlträger sind freigelegt. Auf dem Fußboden sind riesige Fliesen in Betonoptik verlegt. Die Gäste können später einmal an großen Holztischen aus Ulme – sämtlich Spezialanfertigungen eines Tischlers aus Sachsen-Anhalt – Platz nehmen.

Anzeige

Neben Currywurst gibt es auch trendiges Powerfood

Die Anmutung soll laut Eigentümer Ugur Akdas, der als Anlagenmechaniker bei Volkswagen in Hannover arbeitet, zum kulinarischen Angebot passen, das von typischen Imbissgerichten wie der Currywurst über Pizza, Pasta, Burger und Salate bis hin zu trendigem Powerfood in Schüsseln, den sogenannten Bowls, reicht. Auch Torten wollen die Geschwister anbieten. Dazu gibt es den gleichen Kaffee, den es früher in der Bäuerinnenbackstube gab.

Ugur Akas hat das Gastronomiekonzept, das es so in Burgdorf bislang noch nicht gibt, mit seinen Schwestern Ruken Akdas und Vesile Demiray ersonnen. Ruken Akdas arbeitete mehr als 20 Jahre lang in der Hähnchenbar an der Marktstraße. Ihre Schwester Vesile bringt Gastronomieerfahrung mit aus ihrer Tätigkeit beim Edelschlachter und Caterer Papenburg in Otze.

Zur Galerie In dem neuen Streetfood-Restaurant Hook’s am Wächterstieg in Burgdorf finden 30 Gäste Platz, auf der Außenterrasse weitere 20.

Der Name Hook’s ist der Musik entlehnt. Eine Hookline – Hook ist Englisch und bedeutet Haken – bezeichnet eine für ein Musikstück charakteristische eingängige Melodiephrase oder Textzeile, die dem Hörer in Erinnerung bleibt. Genau das wollen die Geschwister Akdas ihren Gästen bieten: Gerichte, die in Erinnerung bleiben. Allem voran mit trendigem Streetfood. Sämtliche Dips und Soßen, mit denen die Bowls angereichert sind, würden frisch zubereitet, so lautet das Versprechen an den Gast, der sich auf der Internetseite hooks-foodlounge.de schon jetzt einen Eindruck von der Speisekarte verschaffen kann.

Abholservice im Hook’s startet am 12. November

Dass die Corona-Pandemie jetzt zumindest teilweise einen Strich durch die Eröffnungspläne der Familie Akdas macht, kommentiert Ugur Akdas nüchtern mit den Worten: „Da müssen wir durch jetzt.“ Dann komme die richtige Eröffnung halt später. Auf jeden Fall starte das Hook’s am 12. November mit dem Abholservice von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr. Dazu stünden dann auf der neuen Außenterrasse an der Schloßstraße Stühle bereit, wo wartende Gäste Platz nehmen könnten. Abends ab 17 Uhr werde der ab einem Bestellwert von 10 Euro ein kostenloser Bringdienst für Burgdorf, Heeßel, Schillerslage, Hülptingsen, Sorgensen und Otze den Betrieb aufnehmen.

Familie Akdas ist seit 42 Jahren in Burgdorf heimisch

Bei der Familie Akdas handelt es sich aus der Türkei eingewanderte Yesiden, die bereits seit 42 Jahren in Burgdorf heimisch sind. Laut Ugur Akdas sei es schon immer sein Wunsch gewesen, sich mit einem solchen Projekt selbstständig zu machen. Für den Umbau habe er seinen ganzen Jahresurlaub sowie zwei Monate unbezahlten Urlaub investiert. Die Kosten für den aufwendigen Umbau will er öffentlich lieber nicht nennen. „Wir sind verliebt in den Laden“, gesteht seine Schwester Ruken begeistert: „Das ist ein fantastisches Projekt.“ Ab nächster Woche beginnt das Probekochen sämtlicher Gerichte, damit alles eingespielt ist, wenn es am 12. November losgeht.

Von Joachim Dege