In der ehemaligen Bäuerinnenbackstube in Burgdorf gibt es künftig Bowls und Imbissgerichte: Am 12. November öffnet am Wächterstieg das Restaurant Foodlounge Hook’s der Familie Akdas. Wegen der Corona-Auflagen gibt es die Gerichte vorerst nur zum Mitnehmen, abends fährt ein Bringdienst.