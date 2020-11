Uetze/Burgdorf

Wie sehr Pflegekräfte bisweilen überfordert sind, zeigt der Fall einer Pflegedienstleiterin aus dem Uetzer Dorf Eltze. Die Frau hat für eine 78 Jahre alte, zeitweilig pflegebedürftige Frau ein Formular für eine Vorsorgevollmacht so unsachgemäß ausgefüllt, dass das Dokument dem Willen der Bewohnerin diametral widersprach. Schlimmer noch wiegt: Die Pflegekraft unterschrieb anstelle der Seniorin. Wegen Urkundenfälschung hat sie sich jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten müssen.

Ohne die Corona-Pandemie wäre es zu der Straftat wohl kaum gekommen. Normalerweise kümmern sich in Betreuungsverfahren Richter oder von diesen eingesetzte Verfahrenspfleger um alle Formalitäten. Wegen der Pandemie unterblieb das in diesem Fall. Kontaktvermeidung lautete die Devise. Die Behörden schickten an das Heim, in der die Seniorin nach einem Krankenhausaufenthalt zur Kurzzeitpflege untergebracht war, deshalb ein Blankoformular für eine Vorsorgevollmacht.

Ausfüllen der Vorsorgevollmacht konnte nicht warten

Doch die Pflegedienstleiterin kannte sich mit Vorsorgevollmachten nicht aus. Im Gericht schilderte sie, wie es zur Urkundenfälschung kam: Im Mai hatte sie ihren neuen Job in der Einrichtung gerade erst angetreten. Weil Pflegeleistungen abzurechnen waren, konnte die Vorsorgevollmacht nicht warten.

Da habe sie sich dann mit der Bewohnerin an das Ausfüllen des Formulars gemacht. Die 78-Jährige habe Wassereinlagerungen in den Händen gehabt und selbst nicht schreiben können. Ständig seien Anrufe dazwischengekommen, wegen derer sie diese Arbeit habe unterbrechen müssen. Am Ende habe nur noch die Unterschrift gefehlt. Da habe sie halt den Namen der Bewohnerin unter das Papier gesetzt und es derart unterzeichnet an die Heimverwaltung gegeben, die es ans zuständige Amtsgericht Gifhorn weiterleitete.

Richter fallen Ungereimtheiten auf

Dort fielen hanebüchene Ungereimtheiten auf. Der Richter und der Verfahrenspfleger machten sich sofort auf den Weg nach Eltze: Erst im Februar hatte die Bewohnerin dem Verfahrenspfleger nämlich bedeutet, dass sie mit der zeitweise eingesetzten Betreuerin nicht zurechtkommt und diese kategorisch ablehnt. Auch die Betreuerin hatte bekundet, dass die Chemie nicht stimmt. Laut Vorsorgevollmacht aber sollte ausgerechnet die abgelehnte Betreuerin Bevollmächtigte der Seniorin sein.

Auf dem Papier fand sich zudem ein handschriftlicher Vermerk, verfasst in der dritten Person. Die Schrift stimmte überein mit der angeblichen Unterschrift, sodass dem Richter schwante, dass die 78-Jährige gar nicht selbst unterschrieben hatte. Was diese, von ihm drauf angesprochen, entrüstet bestätigte. Als die Behördenmitarbeiter die Pflegekraft damit konfrontierten, räumte diese am Ende alles ein und fand sich damit auf der Anklagebank wieder.

Fahrstuhl fehlt – Zeuge kann nicht aussagen

Ein auf den Rollstuhl angewiesener Zeuge, ebenfalls Bewohner des Heims, konnte im Prozess nicht aussagen. Er hätte bezeugen sollen, wie die Vorsorgevollmacht ohne Arg zustande kam, weil er laut Angeklagter dabei war. Der Mann schaffte es aber gar nicht erst in den Gerichtssaal im zweiten Obergeschoss, weil der Fahrstuhlanbau ans Gebäude seit Monaten nicht vorankommt. Schuld auch daran ist die Corona-Pandemie. Die Baufirma kommt aus Österreich – ein Land im Lockdown.

Strafrichterin Stephanie Rohe und die Staatsanwaltschaft kamen anstelle einer kostspieligen Prozessvertagung und erneuten Ladung des Seniors schließlich überein, das Strafverfahren gegen Auflagen vorläufig einzustellen. Die bislang unbescholtene Pflegedienstleisterin muss in sechs Raten 900 Euro Strafe an den Kinderschutzbund bezahlen. Sobald sie das erledigt hat, will das Gericht die Akten endgültig zuklappen.

Von Joachim Dege