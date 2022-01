Burgdorf

Bei einem Glätteunfall im Raum Burgdorf ist am Donnerstagnachmittag ein 69 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern geraten. Danach stieß sein Auto mit dem entgegenkommenden Wagen einer 44 Jahre alten Frau und ihres sechsjährlichen Sohnes zusammen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Obershagener Straße (Kreisstraße 124). Der Mann fuhr mit seinem Mercedes C 180 gegen 14.05 Uhr in Richtung Weferlingsen. Wegen der Glätte auf der Straße drehte sich sein Auto um etwa 90 Grad und rutschte auf die Gegenfahrbahn.

Frau kann Auto nicht mehr stoppen

Dort war die 44-Jährige mit ihrem Sohn in einem Nissan Pathfinder unterwegs. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ihr Wagen prallte in die Beifahrerseite des Mercedes. Der 69-Jährige zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Mutter und Kind überstanden den Unfall leicht verletzt, kamen aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von Britta Mahrholz