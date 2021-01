Hannover

Die Nacht zu Sonnabend dürfte in Hannover rutschig werden. Nach den anhaltenden Schneefällen und dem anschließenden Regen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun vor Frost und erneut leichtem Schneefall. Bei Temperaturen zwischen -2 und -4 Grad Celsius droht vielerorts Straßenglätte. Im gesamten Stadtgebiet und auf den Bundesstraßen sind seit Stunden Streufahrzeuge unterwegs. Den Freitag über gab es bereits Verkehrsunfälle und Behinderungen im Bahnverkehr.

Anzeige

Laut DWD gilt die Frostwarnung bis Sonnabend, 12 Uhr. Darüber hinaus sei die Nacht über bis 6 Uhr mit leichtem Schneefall zu rechnen, der zwischen vier und acht Zentimeter bringen soll. „Verbreitet wird es glatt“, heißt es seitens des DWD für die Region Hannover. Bereits den gesamten Freitag über warnten die Wetterexperten vor ergiebigen Schneefällen und örtlichem Glatteis. Auf der Autobahn 2 bei Lehrte galt aufgrund der Witterung nur Tempo 80. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) mahnte daher, in ganz Niedersachsen vorsichtig zu fahren.

Mehrere Blechschäden wegen Straßenglätte

Unter anderem auf der Bundesstraße 217 zwischen Bad Münder und Völksen kam es zu einem Glätteunfall. „Wir verzeichnen mehrere Einsätze“, sagte Polizeisprecher Michael Bertram der HAZ, „bei allen gab es aber nur Blechschäden.“ Der Rettungsdienst wiederum war laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak bis zum Freitagabend zwar gut ausgelastet – allerdings eher, weil unmittelbar vor dem Wochenende generell mehr zu tun sei. „Es gab aber auch ein paar Stürze wegen des Wetters“, sagte er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um auf den Abend vorbereitet zu sein, fuhren spätestens ab dem Nachmittag zahlreiche Streufahrzeuge durch Hannover. So sollte frühzeitig überfrierende Nässe verhindert werden. „Wir fahren mit unseren Streufahrzeugen schon seit längerer Zeit Touren“, sagte dazu Julia Fundheller von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Hannover. Die Behörde ist zuständig für die Landes- und Bundesstraßen in der Region und Hildesheim. Schon deutlich vor dem jetzigen Schnee-Freitag brachte der Streudienst immer wieder Sole oder Granulat auf, um nachts überfrierender Nässe vorzubeugen. Darüber hinaus gibt es Rufbereitschaften für spontane Lagen.

Deutsche Bahn hat Probleme

Auch die Bahn hat mit dem Schneefall zu kämpfen: Die S-Bahnlinien 6 und 7 vermeldeten am Freitag eine Stellwerksstörung bei Burgdorf. Deshalb kam es zeitweise zwischen Lehrte und Celle zu Verspätungen und Teilausfällen. Auch bei der S4 gab es eine „witterungsbedingte Störung“ an einer Weiche zwischen Bennemühlen und Mellendorf. Wegen der entstandenen Verspätungen und Ausfälle kam es bis in die Abendstunden zu Unregelmäßigkeiten in den Fahrplänen.

In anderen Teilen Niedersachsens ist der Bahnverkehr sogar immer noch beeinträchtigt. Zwischen Norddeich-Mole und Emden gab es aufgrund der Witterung am Freitagmorgen einen Oberleitungsschaden, davon betroffen waren bis in den Abend hinein die Züge des Regionalexpress 1 nach Hannover. Die Bahn richtete auf dem Abschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Peer Hellerling