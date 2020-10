Großburgwedel

Eigentlich scheint doch alles so wie immer: Die Wohnwagen mit dem bekannten Logo des Puppentheaters Heinz Lauenburger sind in dieser Woche auf dem Schützenplatz geparkt. Das große rot-blaue Zelt steht direkt daneben. Überall in der Stadt weisen Plakate auf die Vorstellungen an diesem Wochenende hin. Seit 50 Jahren ist die Schaustellerfamilie jeden Herbst in Großburgwedel zu Gast, um die Kinder mit ihren handgefertigten Puppen zu begeistern.

Puppentheater Lauenburger hat viel in die neue Tournee investiert

Doch so normal die Szenerie auch wirken mag: Es braucht nicht viel, um am Blick von Puppenspieler Heinz Lauenburger zu erkennen, dass gerade nichts normal ist. „Die Kassen sind leer“, sagt er frei heraus. „Wir haben Anfang des Jahres alle Ersparnisse in die neue Tournee gesteckt, und dann durften wir zum Start im März alles sofort wieder abbauen.“ Vier Jahre hatte es gedauert, bis die Rechte für die Geschichte „Der Grüffelo“ aus England gesichert waren: Hochwertige Puppen mussten hergestellt und bezahlt werden, Werbung, Plakate – alles war fertig. „Und dann kam Corona“, sagt Lauenburger.

Lauenburgers mussten erstmals Hartz IV beantragen

Eine Zwangspause von sieben Monaten hat die Schaustellerfamilie in achter Generation fast in den Ruin getrieben. „Zum ersten Mal mussten die Lauenburger Puppenspieler Hartz IV beantragen“, erzählt der Familienvater. Er habe gewusst, dass das Geld knapp berechnet sei. Jemand, der immer einen laufenden Betrieb hatte, könne sich diese Umstellung nicht vorstellen. „Es ist schlimm, wenn man auf einmal überlegen muss, ob man der Tochter noch ein Eis zwischendurch kaufen kann.“

Die Corona-Soforthilfe habe er beantragt – aber letztlich nicht angenommen. „Sie wäre für laufende Betriebskosten möglich gewesen, aber unser Betrieb lag still – für meine laufenden Versicherungen, Steuern, die Autos und anderes hätte ich sie nicht anrühren dürfen“, sagt Lauenburger. „Und was bringen einem 9000 Euro auf dem Konto, die man nicht abrufen darf?“ Auch Kurzarbeitergeld war keine Option: „Wir sind alle selbstständig und haben keine Angestellten.“ Kurzum blieb die Familie – vier Erwachsene und zwei Kinder – zu Hause, wartete und sah die Ersparnisse immer weiter schwinden. „Unsere Platzmieten hatten wir den Städten im Voraus bezahlt. Die wenigsten haben sie uns erstattet.“

120 Besucher dürfen pro Vorstellung ins Zelt

Seit drei Wochen ist die Familie jetzt wieder auf Tournee. „Als wir durften, haben wir sofort alles zusammengepackt und sind los“, sagt Lauenburger. Das Hygienekonzept steht: Maximal 120 Besucher dürfen ins Zelt – mit frisch desinfizierten Händen, auf Abstand und nach dem Hinterlegen ihrer Kontaktdaten am Eingang. „Eigentlich passen in das Zelt 280 Leute, aber wir freuen uns, dass es überhaupt weitergehen darf“, so der Puppenspieler. Die Maskenpflicht gilt bis zum Sitzplatz.

Eine Pause gibt es in der einstündigen Aufführung nicht mehr – Popcorn und Getränke können nur noch vor oder nach der Aufführung gekauft werden. „Wir dürften eine Pause machen, aber wir wollen nicht, dass dann alle durcheinanderlaufen. Dann verzichten wir lieber auf ein paar Einnahmen und bekommen dafür keinen Ärger bei Kontrollen“, sagt Lauenburger. Ein Onlinevorverkauf sei in Planung – „aber auch das kostet wieder Geld, um die Homepage umbauen zu lassen“. Deshalb gibt es in Großburgwedel jetzt weiterhin nur eine Tageskasse. Auch dort gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Winterpause fällt in diesem Jahr für die Puppenspieler aus

Jede Familie erhält im Zelt eine eigene Sitzbank. „Wenn nur zwei Familienmitglieder kommen, ist die Bank trotzdem voll“, betont der Chef. Kommen weniger als 50 Personen in die Vorstellung, schreiben Lauenburgers rote Zahlen. „Aber bisher hat es ganz gut geklappt.“ Und das muss es auch, denn einen Plan B gibt es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten lässt die Familie die Winterpause ausfallen, zieht auch in der kalten Jahreszeit von Stadt zu Stadt, von Platz zu Platz, um Einnahmen zu generieren. „Unser Zelt ist zum Glück beheizt“, sagt Lauenburger. Eine weitere Anlage sorge für einen kontinuierlichen Luftaustausch, eine Plane vom Zelt bleibe offen. „Wir haben uns mit den Gesundheitsämtern genau abgestimmt.“

An diesen Terminen und Orten tritt das Puppentheater Lauenburger auf Das Puppentheater Lauenburger ist noch am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Oktober, mit seinem neuen Stück „Der Grüffelo“ auf dem Schützenplatz Großburgwedel zu Gast: Aufführungen gibt es am Sonnabend um 11 und 15 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Karten kosten 10 Euro an der Tageskasse. Von Donnerstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 1. November, sind Lauenburgers auf dem Pferdemarktplatz in Burgdorf zu finden. Vorstellungen gibt es Donnerstag und Freitag um 16 Uhr, am Wochenende jeweils um 11 und 15 Uhr. Von Freitag, 6. November, bis Sonntag, 22. November, steht das Zelt dann auf dem Schützenplatz Hannover – am Wochenende gibt es dort drei Vorstellungen um 11, 14 und 16 Uhr. Weitere Informationen finden sich online auf www.theater-mit-puppen.de.

Nach Großburgwedel geht es weiter nach Burgdorf und Hannover

Ob genügend Besucher kommen werden? „Ich weiß es nicht, aber ich setze auf unser Stammpublikum in Burgwedel“, sagt Lauenburger. Es sei nicht einfach, weil die Flyer in Kindergärten aktuell keinen Sinn mehr ergeben, wenn Eltern die Kitas nicht betreten und sich welche mitnehmen könnten. In der nächsten Woche ziehen Lauenburgers weiter nach Burgdorf. „Zumindest hoffen wir es“, sagt der Puppenspieler. Denn die steigenden Infektionszahlen lassen gerade keinen in der Familie gut schlafen. „Vielleicht ist morgen schon wieder alles vorbei. Das wäre schlimm“, sagt er – und schaut mit vielsagendem Blick über den Platz. „Noch einmal würden wir das nicht schaffen.“

