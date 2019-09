Hänigsen feiert sein 20. Pappaul-Fest

Hänigsen

Ein Dorf in Feierlaune: Am Sonntag, 15. September steigt wieder das Pappaul-Fest – und zwar zum 20. Mal. Die Nutzer des Hauses Am Pappaul sowie weitere Vereine und Institutionen haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Es beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Freiluftgottesdienst, den der evangelische Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre und der katholische Pfarrer Martin Karras gemeinsam gestalten. Der örtliche Posaunenchor, der Männerchor des Liederkranzes Concordia Uetze und der Männergesangverein Hänigsen werden den Gottesdienst musikalisch begleiten.

Die Hänigser leben die Ökumene – auch beim Feiern

Die Ökumene – die Kooperation zwischen evangelischen und katholischen Christen – wird in Hänigsen seit einigen Jahren besonders intensiv gepflegt. Denn die Katholiken nutzen seit dem Abriss ihrer St.-Barbara-Kirche die St.-Petri-Kirche und das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde. Diese räumliche Nähe hat inzwischen auch zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt.

Spielmannzug und Shantychor spielen für die Gäste

Nach dem Gottesdienst gibt der Spielmannszug Riedel ein Platzkonzert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt auch der Shantychor Graf Luckner. Kinder aus dem Tanzstudio S5 führen Tänze vor. Die katholische Kirche will ihre Gemeindearbeit im Hänigsen vorstellen. Wie in jedem Jahr gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Im Haus am Pappaul richten die Veranstalter eine Kaffeestube ein. Dort verkaufen die ehrenamtlichen Helfer selbst gebackenen Kuchen verkaufen. Im Angebot ist auch wieder Hänigser Pappaul-Brot. Außerdem können die Besucher Stofftaschen erwerben, die mit dem Pappaul-Motiv bedruckt sind.

Kinder können im Stroh toben

Für Kinder wird eine Strohburg aufgebaut. Die Gemeindejugendpflege, die Kunstspirale und die Hänigser Kindertagesstätten bereiten Bastelangebote und Spiele vor. Der Erlös des Festes soll für das Haus Am Pappaul und für Dorfprojekte verwendet werden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller