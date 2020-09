Burgdorf

Die Anruferinnen melden sich am Mittwochnachmittag – zwei Frauen berichten Uwe Bollbach davon, dass sie häusliche Gewalt in der Nachbarschaft vermuten. Der Präventionsbeauftragte der Burgdorfer Polizei spricht von fundierten Beobachtungen in einer der nordöstlichen Kommunen in der Region, die jeweils einen Vorgang nach sich ziehen werden. Damit können sich Bollbach und sein Kollege Rainer Ziemba bestätigt fühlen. Erstmals haben sie in der Kampagne #schlussdamit ein Info-Telefon gegen häusliche Gewalt geschaltet.

In einer Zeit, in der es schwer sei, bei dem gebotenen Abstand mit Menschen ins Gespräch zu kommen, lasse sich ein solch sensibles Thema nicht klären, sagt Bollbach und fügt hinzu, dass Info-Stände, wie es sie bei anderen Präventionsangeboten gebe, beispielsweise auf Wochenmärkten nicht funktionierten. „Niemand spricht in der Öffentlichkeit über dieses Problem“, weiß er aus Erfahrung. Mit der Hotline wagten die Polizeibeamten einen Versuch für Betroffene und Zeugen aus Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.

Anruferinnen beobachten geändertes Verhalten der Kinder

Dass sie damit das Interesse weckten, zeigten die beiden Anruferinnen. „Es tut mir gut, darüber zu reden“, sagt eine von ihnen am Telefon. Die andere äußert sich ähnlich: „Ich bin froh, dass ich das mal loswerden kann.“ In beiden Fällen geht es um häusliche Gewalt in der Nachbarschaft, die die Zeuginnen nicht hinnehmen wollen. Ihnen attestiert Bollbach, dass sie den richtigen Weg gehen. Eine von ihnen beobachtet ein verändertes Verhalten der Kinder bis hin zum Besuchsverbot bei den Nachbarn. Das sei aufgefallen, sagt die Anruferin, die inzwischen auch Beratungsstellen informiert hat – bislang ohne Reaktion.

Nun wollen die beiden Polizeibeamten ihre Kontakte nutzen, um die häusliche Situation zu klären. Letztlich gehe es oft darum, frühzeitig eine Hilfestellung aufzuzeigen, sagt Ziemba. Häusliche Gewalt sei oft ein Prozess, der sich entwickele. Das reiche von psychischer Gewalt bis hin zu mehrfacher Körperverletzung, wobei deren Zahl seit Jahren in allen acht Kommunen der Polizeiinspektion ansteige. Im Jahr 2019 verzeichneten die Beamten einen mittleren dreistelligen Wert, nun liege er deutlich im hohen dreistelligen Bereich, sagt Bollbach. „Davon sind drei Viertel Rohheitsdelikte.“ In der Corona-Pandemie indes seien weniger Fälle gemeldet worden. Häusliche Gewalt beginnt für ihn und seinen Kollegen, wenn ein Familienmitglied gegenüber anderen Dominanz ausübe.

Polizei will öffentliche Kampagne wiederholen

Daraus entwickelten sich Abhängigkeiten, aus denen sich das Opfer nur schwer lösen könne. „Und immer schwingt die Hoffnung mit, dass es besser wird“, sagt Bollbach. Nähmen die Einsatzkräfte einen Übergriff auf, müssten sie oftmals feststellen, dass sich beide Seiten versöhnen – und dass der nächste Alarm nicht lange auf sich warten lasse. Mit Verständnis reagieren die beiden Beamten auf das Verhalten der Opfer: „Ihnen muss immer wieder Hilfe angeboten werden, bis sie sich aus der Gewaltspirale befreien können“, sagt Ziemba.

Dazu diene eben das Info-Telefon – eine Wiederholung mit einer öffentlichen Kampagne schließen die Beamten deshalb nicht aus. Und sie appellieren an Betroffene: „Sobald jemand glaubt, dass er in seiner Partnerschaft oder mit den Kindern nicht weiterkommt, sollte er eine Beratungsstelle aufsuchen“, sagt Ziemba und nennt als Beispiel eine Überforderung in der Erziehung, für die sich mit professioneller Hilfe eine Lösung finden lasse.

Information: Die Präventionsbeamten Uwe Bollbach und Rainer Ziemba sind für Anfragen von Betroffenen und Zeugen häuslicher Gewalt, aber auch bei allen anderen Themen wie Enkeltrick oder Mobbing in der Schule unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 08 und per E-Mail praevention@pi-burgdorf.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Von Antje Bismark