Uetze

Wer Halloween in diesem Jahr feiern möchte, bekommt – unter Corona-Auflagen – auf dem Rummelplatz der Familie Knossalla in Uetze die Gelegenheit dazu. Eigentlich wollte Charmaine Müller, Tochter von Schausteller Harry Knossalla, mit ihrer Familie ein größeres Fest auf dem gut 4000 Quadratmeter großen Gelände an der Praklastraße organisieren, doch einige Akteure haben abgesagt.

Die am Montag gebuchte Kinderschminkerin hatte keine 24 Stunden später wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen wieder Abstand von ihrem Angebot genommen. Auch der eingeplante DJ verzichtet nach Aussage Müllers auf die Veranstaltung und reagiert damit auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Mittwoch, 21. Oktober, in Uetze mit 72,9 deutlich über der kritischen Marke von 50 lag.

Kinder dürfen sich an Malwettbewerb beteiligen

Gleichwohl wollen Müller und die Schaustellerfamilie den Besuchern an zwei Wochenenden ein wohliges Gruselgefühl verschaffen. Dazu haben sie das Rummelplatzgelände mit dem Kinderkarussell, die Zelte und die Buden mit Zuckerwatte und gebrannten Mandeln liebevoll dekoriert. Dort befinden sich Gespenster neben leuchtenden Kürbissen und Skeletten aus Kunststoff. Zum Thema passend gibt es – nach bayerischen Spezialitäten – nun Kürbissuppe, Nachos und Kartoffelpuffer.

An Skeletten mangelt es nicht auf dem Rummelplatz. Quelle: privat

Für die Jüngsten gibt es einen Malwettbewerb. „Wir bieten zum Beispiel gedruckte Vorlagen an, die die Kinder ausmalen können“, sagt Müller. Gefragt seien aber auch selbst entworfene Bilder, die die Jungen und Mädchen entweder auf dem Rummelplatz oder zu Hause zeichnen können. Bis Sonntag nehmen die Schausteller die kleinen Kunstwerke entgegen und prämieren sie. „Damit wollen wir den Kindern etwas Freude bereiten“, sagt die Uetzerin.

Abstand, frische Luft und Desinfektion

Ihren Angaben zufolge hat sich das Abstands- und Hygienekonzept bewährt, das seit Wochen gilt und das von den Behörden genehmigt wurde. So tragen die Besucher auf dem Areal einen Mund-Nasen-Schutz, bis sie am Tisch sitzen. Harry Knossalla desinfiziert regelmäßig das Kinderkarussell und achtet auf die Abstände zwischen den Wartenden. „Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und alles schnell gemeinsam durchstehen“, sagt Müller, nach deren Angaben das Rummelplatzcafé bislang lediglich ausreicht, um Rechnungen zu bezahlen und „Essen für die Kinder zu kaufen“.

Der Rummelplatz an der Praklastraße 4 in Uetze öffnet freitags und sonnabends von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr. Das Motto Halloween gilt vom 23. bis 25. Oktober und vom 30. Oktober bis 1. November.

Von Antje Bismark