Festnahme am Hauptbahnhof Hannover - 33-Jähriger will Jugendlicher in der S-Bahn an die Brüste fassen

Ein 33-jähriger Mann hat in einer S-Bahn zwischen Burgdorf und Hannover versucht, einem 15-jährigen Mädchen an die Brüste zu fassen. Bei seiner Festnahme am Hauptbahnhof stellte sich heraus: Er wurde schon vor der sexuellen Belästigung wegen Diebstahls gesucht.