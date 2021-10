Die Sperrung auf der Autobahn 7 am Kreuz Hannover-Kirchhorst in Richtung Hamburg ist teilweise aufgehoben. Der Verkehr wird auf der linken Spur an der Unglücksstelle vorbeigeführt. Am Freitagmorgen gab es etwa drei Kilometer Stau. Doch die Fahrbahn muss nicht abgefräst werden.