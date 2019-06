Das Auto einer 52-jährigen Frau hat am Montagmorgen auf der Autobahn 37 Richtung Hannover während der Fahrt Feuer gefangen. Sie konnte den Wagen gerade noch rechtzeitig am Rand abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die A 37 blieb während des Feuerwehreinsatzes rund eineinhalb Stunden gesperrt.