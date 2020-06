Hannovers Polizei will schneller und flexibler werden

Hannover

Mehr Präsenz auf der Straße und Flexibilität: Das erhofft sich die Polizeidirektion (PD) Hannover von ihrer neuen Reform. Von Juli an hat die Landeshauptstadt nur noch eine statt vier Polizeiinspektionen (PI). Darüber hinaus werden einst über die gesamte Region verteilte Einheiten an einem Ort zentralisiert. Beamte, die vorher mit mehrfacher Verwaltung beschäftigt waren, sollen so mehr Zeit für echte Einsätze haben. Wann der Umzug allerdings abgeschlossen sein wird, ist offen.

Wichtigster Punkt für die Bürger: Sämtliche Reviere bleiben erhalten, inklusive der aktuell gültigen Öffnungszeiten. „Es werden keine Stellen gestrichen und es wird auch nichts geschlossen“, sagt Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD). Hauptgrund des Wandels sei vielmehr, dass „die Welt immer digitaler, komplexer und schneller wird“. Darauf müsse auch die Polizei reagieren und ihre Strukturen regelmäßig überprüfen. Laut Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe werde die neue Organisation vor allem in einem Punkt sichtbar: „Die Beamten zeigen verstärkt Präsenz.“

Anzeige

„Schnell an der Leistungsgrenze“

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe (l.) und Landesinnenminister Boris Pistorius präsentierten die neue Struktur. Quelle: Christian Behrens

Weitere HAZ+ Artikel

Seit März 2019 liefen die Planungen. Die PD will in Zukunft deutlich schlagkräftiger werden. Die vier Stadt- und zwei Umland-Inspektionen ( Garbsen und Burgdorf) haben zuvor beispielsweise Demonstrationen und spontane Großeinsätze in ihrem Zuständigkeitsbereich selbst abgewickelt. Hinzu kamen Problemkieze wie etwa das Steintor, der Sahlkamp oder Deliktschwerpunkte wie Wohnungseinbrüche. Kluwe: „Da war man schnell an der Leistungsgrenze.“ Die jüngsten Vorfälle in Stuttgart und Göttingen seien gute Beispiele, dass eine zentralisierte Bearbeitung und mehr Flexibilität viele Vorteile haben können.

Die neue PI Hannover am Welfenplatz wird die einzige Inspektion für das Tagesgeschäft in der Landeshauptstadt. Chef der 1300 Mitarbeiter wird Polizeidirektor Detlef Hoffmann (59). Parallel dazu entsteht direkt nebenan die völlig neue, regionsweit zuständige PI Besondere Dienste mit 450 Mitarbeitern, geleitet von Polizeidirektor Jens Künnmann (54). Unter ihrem Dach werden etwa die Reiterstaffel, der Verkehrsunfalldienst, die Autobahnpolizei und die noch auf alle sechs Inspektionen verteilten Verfügungseinheiten (VE) vereint. Laut Kluwe werden so 30 Stellen „für die polizeilichen Kernaufgaben“ frei.

Inspektionen werden zu Kommissariaten

Die PI West, Mitte und Süd werden zu den Kommissariaten Limmer, Mitte und Döhren. Die ehemalige PI Ost geht in der PI Hannover auf. Die Inspektionen Garbsen und Burgdorf bleiben bestehen, verlieren aber ihre Verfügungseinheit. Das eingebüßte Personal soll im Oktober mit der neuen Einstellungswelle wieder ausgeglichen werden. Kluwe: „Dann sind wieder genauso viele Beamte in Garbsen und Burgdorf aktiv – allerdings ohne die zusätzlichen Sonderaufgaben.“

Die Zentralisierung soll Abläufe standardisierter und professioneller machen. Selbst bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität oder Cybercrime werde der Wandel sukzessive spürbar. Laut Kluwe bekommen Hannover, Garbsen und Burgdorf zudem ständige Ermittlungsgruppen für komplexe Deliktfelder wie Clankriminalität. „Der neuen Struktur muss Zeit gegeben werden, sich zu festigen und die Erwartungen zu erfüllen“, sagt Dietmar Schilff, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Notfalls müssten Entscheidungen aber auch korrigiert werden.

Bereiche nur auf dem Papier zentralisiert

Größtes Problem: Auch wenn auf dem Papier alles zusammenrückt, werden viele Einheiten vorerst im gesamten Stadtgebiet verteilt bleiben. Die Ermittlungsgruppen Betäubungsmittel und Wohnungseinbruchsdiebstahl sind schon in freie Büros der alten PI West gezogen. Am Welfenplatz blockiert das Spezialeinsatzkommando (SEK) benötigte Räume, weil dessen Neubau auf sich warten lässt. Und die Reiterstaffel muss demnächst ausziehen, weil die Ställe modernisiert werden. Gewerkschafter Schilff kritisiert daher, „dass notwendige Baumaßnahmen in der PD Hannover nicht zügig umgesetzt werden“. Immerhin die Präventionspuppenbühne zog schon von der Oststadt an die Marienstraße. Wie die freien Zimmer aber genutzt werden sollen, ist noch offen.

Von Peer Hellerling