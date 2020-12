Burgdorf

Zum ersten Mal seit vielen Jahren einstimmig hat der Rat der Stadt Burgdorf am Donnerstagabend den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 verabschiedet. Anders als in den Vorjahren trägt die CDU/FDP-Gruppe den Etat mit, obwohl er die angespannte Finanzsituation der Kommune verschärft.

In beiden Haushaltsjahren macht die Stadt Miese. 2021 beträgt das Defizit 11,75 Millionen Euro. Im Jahr darauf überragen die Ausgaben die Einnahmen sogar um 14,5 Millionen Euro. Die Stadt muss Kredite aufnehmen – nicht nur für Investitionen, sondern selbst um das laufende Geschäft finanzieren zu können. Insbesondere das macht der CDU/FDP-Gruppe schwer zu schaffen.

Anzeige

CDU-Fraktionschef Klaus Köneke: "Der Doppelhaushalt 2021/2022 bildet die schon vor Jahren getroffenen Entscheidungen des Rates ab." Quelle: Joachim Dege

Dass die Konservativen dem von der SPD-geführten Mehrheitsgruppe getragenen Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) und seiner Stadtverwaltung nicht die Gefolgschaft verweigern, liegt laut Gruppensprecher Klaus Köneke daran, dass sich die Fachbereiche im Rathaus auf Drängen der Stadtspitze seit Ende Oktober ins Zeug gelegt haben. So schaffte es die Verwaltung, die bei der Haushaltseinbringung avisierten Defizite für 2021 um rund 2,8 Millionen Euro sowie fürs Folgejahr um 2,6 Millionen Euro zu senken.

Das sei anzuerkennen, meint Köneke, auch wenn die Haushaltszahlen nicht so positiv ausfielen wie erhofft. Das habe allerdings die Mehrheitsgruppe zu verantworten, denn: „Der Doppelhaushalt bildet die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen des Rates ab.“

SPD-Fraktionsvorsitzender und Mehrheitsführer Gerald Hinz: "Unsere Investitionen sind ein Konjunkturprogramm für die Nach-Corona-Zeit." Quelle: Joachim Dege

Für die von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildete Mehrheitsgruppe verteidigte deren Sprecher Gerald Hinz das Zahlenwerk. Man stehe zu den beschlossenen Ausgaben, bei denen man eigene Schwerpunkte habe setzen können. Hinz nannte die 200.000 Euro, welche die Stadt auf Wunsch der Gruppe in Klimaschutzprojekte investiert: Fotovoltaik, Einsatz nachhaltiger Baustoffe bei der Sanierung der Rathäuser und Aufbau von E-Tankstellen. Die Investitionen in den Gebäudebestand seien beachtlich: 20 Millionen seien es nächstes Jahr, 32 Millionen Euro dann 2022.

Mit der CDU/ FDP ging der Mehrheitsführer süffisant ins Gericht: Gemessen an den Defiziten handle es sich um „den schlechtesten Etat der vergangenen 25 Jahre“, und das in der Verantwortung des neuen CDU-Bürgermeisters. „Und jetzt stimmen Sie zu. Uns haben Sie stets als Baxmann-Gruppe beschimpft. Und was sind Sie? Armins Rasselbande?“, sagte Hinz.

Kommunalwahl wirft ihren Schatten voraus

FDP-Ratsherr Thomas Dreeskornfeld warf der Ratsmehrheit vor, dass sie nichts unternehme, um die Einnahmen zu verbessern. Anstatt die Wirtschaftsförderung aufzustocken, um mehr Gewerbesteuer zu generieren, habe die Mehrheitsgruppe die Liberalen mit diesem Vorschlag auflaufen lassen. In der AG Haushaltskonsolidierung sei keine einzige Idee vorgetragen worden, um Ausgaben zu reduzieren.

Am Ende zeigte sich auch Dreeskornfeld vorweihnachtlich milde gestimmt. Er sei zuversichtlich, dass die Stadt ihre Finanzen wieder in Ordnung bringe – sofern die Kommunalwahl im nächsten Jahr neue Mehrheiten im Rat schaffe, sagte er. Auch der FDP-Mann stimmte dem Etat am Ende zu.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege