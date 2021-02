Burgdorf

Der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) ist alarmiert. Die Pläne der Stadt, anstelle der maroden Hochbrücke über die Bahnlinie Lehrte-Celle in absehbarer Zeit ein neues Bauwerk zu errichten und dafür die Zufahrt aus der Weststadt womöglich für mindestens zwölf Monate zu kappen, stellen nach Auffassung des SMB eine existenzielle Bedrohung für die Innenstadt dar. In einem dringlichen Appell, nach Alternativen zu suchen, hat sich der SMB-Vorstand jetzt an Rat und Stadtverwaltung gewandt.

Das von Stadtsparkassenchef Heiko Nebel verfasste Papier unter der Überschrift „Statement des Vereins Stadtmarketing zur Vorgehensweise Brückenplanung“ datiert bereits auf den 27. Januar. Laut SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich informierten Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) und Tiefbauamtsleiter Reiner Herbst an diesem Tag den einflussreichen Zusammenschluss von Gewerbetreibenden und Vereinen über den Zustand der Hochbrücke und das unausweichliche Neubauvorhaben.

SMB befürchtet nachhaltigen Kaufkraftverlust

Obgleich diese Informationen seit Mitte November öffentlich zugänglich sind, muss danach helle Aufregung beim SMB geherrscht haben. So jedenfalls liest sich die schriftlich festgehaltene Reaktion, die der Redaktion vorliegt. SMB-Vize Nebel beschreibt die Bahnüberquerung darin als „unverzichtbare Ader für die wirtschaftliche Aktivität in Burgdorf“. Bedeutende negative Folgen nicht nur für den stationären Einzelhandel seien schon bei einer Sperrung von mehr als sechs Monaten zu erwarten. Bei der von der Stadt in Aussicht gestellten Bauzeit von zwölf Monaten für einen Brückenneubau „dürfte die Kaufkraft nicht nur temporär, sondern nachhaltig sein“, warnt der SMB eindringlich.

Dass die Hochbrücke sanierungsbedürftig ist, ist der Stadt schon länger bekannt. Eine von der Kommune in Auftrag gegebene und im November öffentlich präsentierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab, dass ein Neubau nicht teurer sei als die Instandsetzung und voraussichtlich mit 6,5 Millionen Euro zu Buche schlage. Die Stadt machte daraufhin Druck auf den Rat, die Neubauplanungen umgehend in Auftrag zu geben. Die Politik bat sich aber Bedenkzeit aus, weil das Bauvorhaben die Funktionsfähigkeit der Innenstadt berühre. Bisher ist das Thema noch nicht wieder auf die Tagesordnung der Ratsgremien zurückgekehrt.

Die Brücke über die Bahnlinie Lehrte-Celle ist marode. Die Stadt plant, eine neue zu bauen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Das Ingenieurbüro Schüßler-Plan riet der Stadt zum Bau einer 6,5 Millionen Euro teuren Ersatzbrücke. Die Bauzeit taxierten die Fachleute mit eineinhalb Jahren. Bürgermeister Pollehn brachte daraufhin eine zweite Verbindung in die Innenstadt ins Gespräch, entweder am Höhenweg oder bei Ahrbeck.

Stadtmarketing schlägt zweigleisiges Vorgehen vor

Jetzt macht der SMB, dem die Stadt als zahlendes Mitglied angehört, seinerseits Druck. Das Netzwerk verlangt von Rat und Verwaltung, „unverzüglich in die Prüfung von Lösungen einzusteigen“. Im Vordergrund müsse die technische Machbarkeit stehen. Keine Variante dürfe aus Kostengründen ausgeschlossen werden. Für einen Brückenneubau am alten Standort verlangt der SMB ein Konzept, das eine möglichst kurze Bauzeit und einen Baubeginn so schnell wie möglich sicherstellt. Der Rat solle mit der Neubauplanung gleich zwei Ingenieurbüros beauftragen, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu erhalten.

Zugleich müsse das von der Stadt inzwischen beauftragte Mobilitätskonzept alternative Zugänge zur Innenstadt von Westen her prüfen, verlangt der SMB. „Hier sollten vom Tunnel, der Südspange, dem Ausbau der Brücke Nasser Berg, beschrankter Bahnübergang sowie Schaffung eines neuen Brückenübergangs über das Raiffeisengelände alle Optionen evaluiert werden“, heißt es in dem Schreiben.

Über die Thematik will der SMB mit den Fraktionsvorsitzenden im Rat rasch ins Gespräch kommen. Das sei bislang aber noch nicht geschehen, sagt SMB-Geschäftsführer Bleich auf Anfrage.

Von Joachim Dege