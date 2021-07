Hülptingsen

Er war ein Musterbeispiel dafür, wie man als Zugezogener Heimat findet, indem man sie engagiert mitgestaltet. Zehn Jahre lang, von 2006 bis 2016, wirkte Hans-Joachim Ehrhardt in seiner Wahlheimat Hülptingsen als Ortsvorsteher, von 2011 bis 2016 vertrat der Sozialdemokrat die Interessen seines Ortsteils auch im Rat der Stadt sowie in verschiedenen Ausschüssen. Am Dienstag ist der gebürtige Hannoveraner im Alter von 72 Jahren nach langer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen – und über alle Parteigrenzen hinweg ist die Trauer groß.

Für Ehrhardts Nachfolger als Ortsvorsteher, Cord-Heinrich Schweer, ist der Verstorbene so etwas wie ein Vorbild: immer hilfsbereit, absolut verlässlich, nicht in parteipolitischen Mustern gefangen. Sein Vorgänger habe sich „sehr stark für unser Dorf eingesetzt“. Als es um die Erweiterung durch die Neubau- und Gewerbegebiete und die damit einhergehenden Folgen für den ursprünglich dörflichen Ortsteil ging, wirkte der zweifache Vater und fünffache Großvater bei der Lösung der anstehenden Aufgaben eher im Hintergrund mit, aber sein Rat und seine Meinung waren gefragt. Mit seiner lebensbejahenden Art und Offenheit habe er es stets vermocht, alle Gruppen im Ort miteinander in Dialog zu bringen, sagt Schwiegertochter Lena Ehrhardt.

Auch jenseits der Politik war Hans-Joachim Ehrhardt, der beruflich als Finanzkaufmann in der Energiewirtschaft tätig war, ein Mann, der in der zweiten Reihe leise seinen Job erledigte. Seit 1984 in Hülptingsen ließ er sich bald darauf als Schatzmeister im Schützenverein, im Förderverein der Feuerwehr und im Tennisclub Grün-Gelb in die Pflicht nehmen.

„Er war im Wortsinne ein guter Mensch – ehrlich, gerecht und stets fair“, resümiert Burgdorfs ehemaliger Bürgermeister Alfred Baxmann, der seit Juso-Tagen mit dem Verstorbenen befreundet war und bei der Trauerfeier am Freitag, 9. Juli, um 11 Uhr auf dem Friedhof an der Uetzer Straße die Trauerrede halten wird.

Von Martin Lauber