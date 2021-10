Direkt zum Video Ihrer Kommune springen:

--------

In 63 Minuten lässt sich die Region Hannover erkunden: 21 Kurzfilme zu jeweils drei Minuten Länge zeigen die Vielfalt und die Schönheit der Landeshauptstadt und ihrer 20 Umlandgemeinden. Die Region Hannover hat das Filmprojekt zu ihrem 20. Geburtstag in Auftrag gegeben. Monatelang waren Filmteams unterwegs und haben die Streifen gedreht.

In Seelze erkunden zwei junge Leute auf einer türkisfarbenen Vespa das kulturelle Leben der Stadt. In Burgdorf erzählen Kulturbegeisterte in den Lichtspielen, was sie bewegt. In Hannover macht sich Poetry-Slammerin Ninia La Grande Gedanken über ihre Heimatstadt. Zu sehen sind natürlich das Steinhuder Meer und die Kalihalden, die Weitläufigkeit der Landschaften und das Quirlige des urbanen Kulturlebens.

Bei einem Geburtstagsempfang der Region wurden die Kurzfilme erstmalig gezeigt. Sie seien „so vielfältig wie die Region Hannover selbst und geben einen schönen Einblick nicht nur in das kulturelle Leben vor Ort“, sagt der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau, der zum 1. November das Amt an Nachfolger Steffen Krach (beide SPD) abgibt. Jagau bezeichnete die Clips als Visitenkarten der Städte und Gemeinden.“

200.000 Euro hat das Projekt gekostet. Eigentlich war die Summe im Etat 2021 reserviert für die Kulturarbeit in den Städten und Gemeinden für den Fall, dass die Stadt Hannover den Zuschlag für den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 sollte. Nachdem dieses Vorhaben gescheitert war, entwickelte das Team Kultur der Region die Idee für das Filmprojekt.

„Wir hatten die Idee, das kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden sichtbar zu machen“, erklärt Teamleiterin Stefani Schulz. Freischaffende Filmemacherinnen und -macher konnten sich bewerben und wurden dann den Kommunen zugelost. Für jeden Film stand ein Budget von 9000 Euro zur Verfügung. Das Geld ging je zur Hälfte an die Filmschaffenden und an die Kulturszene vor Ort.

In Ronnenberg setzt der hannoversche Filmemacher Nikolaj Georgiew auf meditative Luftaufnahmen, in Pattensen lässt André Schlechte unter anderem Bürgermeisterin Ramona Schumann zu Wort kommen, in der Wedemark stellt Sophie Varady unter anderem den Kulturtreff Brelinger Mitte vor. „Die Städte und Gemeinden können die Filme ab November überall einsetzen, wo sie es sinnvoll finden“, sagt Stefani Schulz, „auf der eigenen Homepage, aber natürlich auch bei Veranstaltungen.“

Die Videos zu jeder Kommune:

Barsinghausen

Burgdorf

Burgwedel

Garbsen

Gehrden

Hannover

Hemmingen

Isernhagen

Laatzen

Langenhagen

Lehrte

Neustadt

Pattensen

Ronnenberg

Seelze

Sehnde

Springe

Uetze

Wedemark

Wennigsen

Wunstorf

Von Conrad von Meding