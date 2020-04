Burgdorf

Ein Fußgängern ist am Sonnabend in Burgdorf von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß westlich des Stadtteils Weferlingsen auf der Hänigser Straße.

Nach bisherigen Informationen wurde die Frau gegen 18.30 Uhr auf der Brücke über die Burgdorfer Aue von einem Wagen angefahren. Die Hintergründe sowie das Alter der Verletzten sind derzeit noch offen. Der Rettungsdienst versorgte die Fußgängerin, sie wurde kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen, die Hänigser Straße ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei will im Verlauf des Abends weitere Details bekannt geben.

Von Peer Hellerling