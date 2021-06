In Burgdorfs Innenstadt öffnen am Sonntag die Geschäfte

Burgdorf

Mit dem stark gesunkenen Inzidenzwert und den allgemeinen Lockerungen kehrt nach und nach auch das Leben auf Burgdorfs Straßen zurück. Nun lädt das Stadtmarketing Burgdorf (SMB) für Sonntag, 27. Juni, von 13 bis 18 Uhr zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr in die City ein – mitsamt Automeile und Sommermarkt auf dem Spittaplatz.

Keine Maskenpflicht auf den Straßen

Entsprechend den Corona-Vorschriften der Region Hannover sind beim verkaufsoffenen Sonntag lediglich die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, die auch sonst im Alltag gelten. Das bedeutet konkret: An der frischen Luft müssen keine Masken getragen werden – weder auf der Marktstraße noch auf dem Spittaplatz. In den beteiligten rund 50 Geschäften und gastronomischen Betrieben hingegen schon. Bei letzteren zumindest, bis der Gast an seinem Platz sitzt.

Umso wichtiger sei es, sowohl beim Bummeln als auch vor oder in den Läden die Abstände einzuhalten, sagt SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich: „Wir haben extra keine Musiker oder Walk-Acts ins Programm genommen, um Engpässe oder Massenansammlungen zu vermeiden. Wir appellieren an alle Besucher, die Abstandsregeln ernst zu nehmen und lieber einen Umweg mehr zu gehen.“ Auch wenn es keine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehrsraum mehr gäbe, dürfe sich natürlich jeder, der wolle, auf diese Weise schützen.

Oldtimer gibt es auf der Marktstraße zu bewundern. Quelle: Joachim Lührs

Automeile und Sommermarkt locken Besucher

Ob mit oder ohne Maske: Nicht nur in den Läden auch auf der Marktstraße lässt sich einiges entdecken. Auf deren unteren Teil präsentiert sich die Automeile mit Neu- und Gebrauchtwagen. Vier Autohäuser stellen ihre Fahrzeuge aus: B & K mit BMW und Mini-Modellen, Evels und von der Ohe mit Opel-Automobilen, Sellmann mit Fiat- und Jeep-Fahrzeugen sowie SternPartner mit Mercedes-Boliden. Freunde historischer Fahrzeuge kommen bei der Oldtimer-Schau auf ihre Kosten.

Einen Kontrapunkt zu so viel geballter Motorisierung setzt der Sommermarkt des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) auf dem Spittaplatz rund um die St.-Pankratius-Kirche. Von 11 bis 18 Uhr erlebt dieser seine Premiere. An zahlreichen Ständen können Besucher sich von Kunsthandwerk – darunter Drechselarbeiten von Lothar Ostheider und Holzunikate von Alexander Kraus – nützlichen Gebrauchsartikeln, Taschen, Kissen, Floristik, Dekoartikeln und Lebensmitteln anschauen und auch kaufen. Der Naturschutzbund für Burgdorf, Lehrte, Uetze informiert auf dem Sommermarkt über seine Aktivitäten. Für die jüngeren Besucher bietet das Team des Jugendhauses JohnnyB. eine Kinderaktion ein. Besucher müssen sich hier nicht registrieren lassen.

Zwei Ausstellungen sind geöffnet

Ein genauer Blick in die Schaufenster lohnt sich: Denn bei der Cartoonmeile mit Gewinnspiel stehen Zeichnungen des Carnoonisten Uli Stein im Mittelpunkt. Wem der Sinn hingegen nach Kultur steht, für den stehen die Türen von zwei Ausstellungen von 11 bis 18 Uhr kostenlos offen. Im Stadtmuseum an der Schmiedestraße gibt es bei „James Bond: 007 in Burgdorf“ Original-Requisiten, Kostüme, Autogramme, Plakate und Filmfotos zu bestaunen. Besonders sehenswert ist James Bonds Aston Martin DB5. Die Schau „Als der Strom nach Burgdorf kam“ in der KulturWerkStadt an der Poststraße 2 zeigt, wie die Elektrizität in Burgdorf vor mehr als 125 Jahren Einzug gehalten hat.

Parkplätze gibt es auf dem Schützenplatz, auf dem Pferdemarktplatz, im Parkhaus am Bahnhof, auf und unter der Hochbrücke am Finanzamt, am Rathaus II, Vor dem Hannoverschen Tor, sowie in der Hannoverschen Neustadt. Die Marktstraße ist während des verkaufsoffenen Sonntags für den Verkehr gesperrt, auch die Bushaltestellen in diesem Bereich werden nicht angefahren.

Von Sandra Köhler