Er ist ein Kämpfer und war schon immer sozial engagiert: Als Karl-Heinz Reichwein vor fünf Jahren Leberkrebs diagnostiziert bekam, hatte es vonseiten der Ärzte keine guten Prognosen gegeben. Der Isernhagener ließ aber nicht locker, informierte sich über alle möglichen Therapien und Behandlungen. Mehrfach musste er sich operieren lassen, eine Chemotherapie folgte. Doch er gewann den Überlebenskampf.

Mittlerweile geht es dem 77-Jährigen wieder gut, er gilt als gesund. Um anderen Krebskranken in dieser schweren Zeit zu helfen, hat Reichwein jetzt zusammen mit dem Mediziner Josef Fangmann, Leiter des Leberzentrums in Hannover, und Rechtsanwalt Wolfgang Krafczyk die Stiftung Leberchirurgie ins Leben gerufen.

1000 neue Leberkrebserkrankungen jedes Jahr

Reichweins Ziel ist es, Betroffene zu informieren und ihnen auch emotional zur Seite zu stehen. „Ich weiß, wie sich Krebskranke fühlen und wie machtlos sie oft sind“, sagt der frühere Geschäftsmann, der in ganz Europa Feuerzeuge verkauft hat und zehn Jahre lang zwei Tabakgeschäfte in Burgdorf führte. Der gelernte Großhandelskaufmann setzt sich mit seinen Mitstreitern und der Stiftung für schnelle und effiziente Therapien ein und will Betroffenen Hilfestellung geben bei der Suche nach behandelnden Ärzten und Behandlungsmethoden. Denn auch in Hannover gibt es laut der Stiftung jährlich 1000 Leberkrebsdiagnosen.

Reichwein bietet persönliche Gespräche an

Reichwein selbst erinnert sich genau an die Zeit seiner Diagnose und die langen Therapien. Er hatte Glück. „Mir ging es während der Chemotherapie gut“, erzählt der Altwarmbüchener, der seit mehr als 40 Jahren Geld an das Kinderhospiz in Syke sowie die Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover spendet. Er hatte keine Nebenwirkungen bei der Behandlung. Medizinisch könne er persönlich vielleicht nicht helfen, aber dennoch ist er überzeugt, dass seine Erfahrungen anderen eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit der Diagnose ersparen könnten. „Ich will mit persönlichen Gesprächen helfen“, fasst es der Vater von zwei erwachsenen Söhnen zusammen.

Stiftung will neue Ansätze und Methoden in die Kliniken bringen

Die jetzt gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, in Krankenhäusern neue Ansätze und Methoden bei der Behandlung von Lebertumoren und Metastasen zu etablieren. „Um dieses zu erreichen, will die Stiftung die Gründung von Leberzentren finanziell fördern“, sagt der 77-Jährige, der nach wie vor sein Hobby Golf ausübt. Auch während seiner Erkrankung stand Reichwein wiederholt mit Schläger und Ball auf dem Platz in Ehlershausen. „Mein Mann kämpft sich durch und gibt nicht so schnell auf“, sagt Reichweins Frau Marianne. Das zeige nun auch das Engagement für die Stiftung.

Reichwein spendet seit vier Jahrzehnten

Helfen ist seit vier Jahrzehnten das Anliegen von Reichwein. Statt üppigen Weihnachtsgeschenken entschied er sich damals für das Spenden an soziale Einrichtungen. Als er noch die Tabakgeschäfte führte, habe er auch Obdachlose in Burgdorf zum Essen eingeladen. „Bedürftige und kranke Menschen brauchen Hilfe, und die geben meine Frau und ich ihnen gern“, sagt Reichwein, der auch in der Organisation „Alt hilft Jung“ aktiv ist. Dort berät er junge Menschen, die sich mit einer Geschäftsidee selbstständig machen wollen. Daran wolle er auch jetzt nichts ändern – aber seine Priorität liege aktuell bei der Stiftung.

Diese lässt gerade eine Homepage erstellen. Betroffene, die sich darüber informieren wollen, erreichen Reichwein per E-Mail an k-h.reichwein@htp-tel.de.

Von Katerina Jarolim-Vormeier