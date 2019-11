Isernhagen

Seit 20 Jahren organisieren Inge und Klaus Busch ein Benefiz-Wochenende für ihren Verein Kiran Kinderhaus – dabei setzen die beiden Gründer auf Bewährtes, sowohl beim Angebot als auch bei der Organisation. Davon können sich die Besucher aus Isernhagen und den angrenzenden Kommunen einmal mehr am Wochenende, 23. und 24. November, überzeugen.

Den Verein gründeten die Kirchhorster mit Unterstützern aus Isernhagen und Burgdorf bereits im November 1998 mit dem Ziel, Mädchen aus den ärmsten Schichten Nepals in einem Kinderhaus ein Zuhause zu geben. „Danach war uns wichtig, dass wir mit dem Fundraising starten – obwohl wir am Anfang noch unsicher waren, wie wir das organisieren“, sagt Inge Busch im Rückblick. Bereits im Herbst 1999 öffnete die erste Veranstaltung, seinerzeit noch in Räumen der damaligen Musikschule, später auch im Rathaus und nun seit einigen Jahren in der Grundschule Altwarmbüchen. „Wir konnten uns immer auf die Unterstützung der Bürgermeister Klaus-Dieter Mukrasch und Arpad Bogya verlassen“, sagt Klaus Busch.

Die Vorbereitungen für den Benefiz-Markt laufen: Inge Busch zeigt im heimischen Wohnzimmer einige der nepalesischen Schals und Schmuckstücke, die sie verkaufen wird. Quelle: Antje Bismark

Nepalesische Schals, Schuhe und Schmuck

Der ehemalige Geologe und seine Frau reisen jeweils einmal im Jahr nach Nepal, um das Kinderhaus zu besuchen und um Waren für den Benefiz-Basar im November einzukaufen. „Auf dem Hinflug ist unser Koffer immer mit Kleidung gefüllt“, erzählt Inge Busch. Wenn sie zurück nach Deutschland fliege, dann finde sich Schmuck neben ausgewählten Schals und Tüchern, Schuhen und ganz aktuell farbenfrohen Untersetzern aus verschiedenen Materialien. Gut 15 Stände bestückt das Paar mit Helfern aus dem Verein und mit Freunden dann mit den Unikaten, die das Ehepaar vorab auszeichnet, sortiert und dann für den Verkauf bereit legt. Parallel dazu bereitet es eine Tombola vor, als Hauptpreis spendieren die Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt und Caren Marks eine Reise ins politische Berlin.

Helfer bereiten Kuchen und Waffeln für die Besucher vor

Kiran Lama (auf dem Bild mit Alisha) spricht am 23. November über das Kinderhaus. Quelle: privat

„Viele unserer Besucher wissen schon, dass sie an beiden Tagen besondere Weihnachtsgeschenke finden“, weiß Inge Busch aus Erfahrung zu berichten. Sie nutzten die Stunden in der Grundschule zudem, um sich über den Verein zu informieren, der sich mit einem Stand im Foyer präsentiert, und ins Gespräch zu kommen. Dafür backen Inge Busch und viele Mitstreiter etliche Kuchen und Torten, die sie zugunsten des Vereins verkaufen. Geflüchtete werden wie im vergangenen Jahr auch frische Waffeln zubereiten. Um den Besuchern einen aktuellen Einblick in die Arbeit des Kinderhauses zu geben, erstellt die Kirchhorsterin jedes Mal einen eigenen Film, der an beiden Benefiz-Tagen zu sehen ist.

Doch nicht nur die Initiatoren und Vereinschef Alexander Laube aus Burgdorf-Heeßel beantworten die Fragen der Besucher: Am Sonnabend zeigt die ehemalige Bewohnerin Kiran Lama, die derzeit in Dänemark mit ihrem Verlobten wohnt, nicht nur Tänze, sondern sie spricht auch über ihre Erfahrungen im Kinderhaus. „ Kiran ist ein gutes Beispiel für die hohe Bildung, die die Mädchen und jungen Frauen erwerben“, sagt Klaus Busch und fügt hinzu, sie habe in der Einrichtung die Buchhaltung übernommen und arbeite nun im Bankenwesen.

Das Programm im Überblick An zwei Tagen lädt der Verein Kiran Kinderhaus die Besucher in die Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11, ein. So sieht das Programm an dem Wochenende aus: 23. November 2019 15 Uhr: Begrüßung durch Inge und Klaus Busch 15.15 Uhr: Der Chor des AWO-Kindergartens tritt auf 15.45 Uhr: Kiran Lama aus Nepal zeigt einen Tanz 16 Uhr: Olivia Dietzsch präsentiert Bauchtanz 16.30 Uhr: Kiran Lama aus Nepal tritt auf 24. November 2019 15 Uhr: Begrüßung durch Inge und Klaus Busch 15.15 Uhr: Hendrik Hoppenstedt eröffnet den Nachmittag mit einem Grußwort 15.20 Uhr: Die Kinder- und die Stepptanzgruppen der Ballettschule Kirchhorst übernehmen die Bühne mit mehreren Auftritten

Aus dem Ort Chepang, in dem Menschen und vor allem Mädchen in großer Armut leben, kommen die Vier- bis Fünfjährigen ins Kinderhaus. Quelle: privat

Von Antje Bismark