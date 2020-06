Kirchhorst

Rund 180 Kilometer Luftlinie liegt das Haus an der Steller Straße 72 von Nord- und Ostsee entfernt. Im Gastraum des Bistros Zum Neuen Seeteufel in Kirchhorst geht es trotz dieser Distanz ausgesprochen maritim zu. Auf den Tischen stehen kleine Leuchttürme, auf den Fensterbänken Schiffsmodelle. Als Bild hat der „ Seeteufel“ Felix Graf von Luckner höchstpersönlich ein Auge auf das Geschehen im Lokal. An der Wand hängen auch Messingwappen verschiedener Fregatten. Seeteufel-Geschäftsführer Andreas Genske mag genau das. Und er will künftig bei einem Stammtisch Gleichgesinnte um sich scharen: Das erste Treffen der Marinefreunde der Region Hannover ist für Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr geplant.

Andreas Genske ist ein waschechter „Hamburger Jung“. Mit allem, was dazu gehört, inklusive der Liebe zum Wasser und zu Schiffen. „Wenn die Schule rum war, bin ich an die Elbbrücken gefahren, um Schiffe zu beobachten“, erinnert er sich an seine Jugend. Als für ihn dann Mitte der Achtzigerjahre der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr anstand, war völlig klar, wo er gern eingesetzt werden wollte: natürlich bei der Marine.

Der Seeteufel Felix Graf von Luckner hat im Bistro Zum Neuen Seeteufel einen Ehrenplatz erhalten. Quelle: Sandra Köhler

„Marine, Marine, Marine“

„Bei der Musterung musste man angeben, in welcher Reihenfolge man sich den Einsatz in den Streitkräften vorstellen konnte – also Heer, Luftwaffe, Marine oder auch umgekehrt. Der Offizier, dem ich gegenüber saß, meinte, ich hätte die Frage wohl nicht richtig verstanden. Ich habe ihm dann zur Antwort gegeben, er habe meine Antwort wohl nicht richtig verstanden“, sagt Genske mit einem Schmunzeln. „Ich hatte nämlich ,Marine, Marine, Marine’ angegeben.“ Während der anwesende Vertreter der Marine „im Kreis grinste“, hatte Genske sein Ziel erreicht: Er durfte zur Marine. Genauer gesagt zum 3. U-Bootgeschwader in Eckernförde.

Und damit setzte er eine Tradition fort: „In meiner Familie gab es viele, die zur See gefahren sind, sogar als Walfänger. Ich habe die Erzählungen immer gern gehört. Und mein Bruder war auch bei der Marine“, sagt Genske als Begründung, warum für ihn nichts anderes in Frage kam. Zwischendurch spielte er sogar mit dem Gedanken, sich als Berufssoldat zu verpflichten. Doch das scheiterte letztlich an der Planbarkeit der Berufsaussichten. So leistete er vom Januar 1984 bis März 1985 seinen Grundwehrdienst ab. Nicht im U-Boot, sondern auf dem Versorgungsschiff Tender „ Lech“, das auch auf seinem Reservisten-Paddel abgebildet ist, das er zum Abschied bekam.

An seine Zeit bei der Marine (im Bild die Fregatte „Augsburg“) denkt Andreas Genske gern zurück. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Das Bergen der Übungstorpedos ist unvergessen

„Wenn die U-Boote ihre Übungstorpedos verschossen hatten, waren wir dafür zuständig, sie zu bergen. Meist nachts, weil man da die Lichter der Torpedos besser erkennen konnte. Da habe ich schon Angst gehabt. Man ist im Schlauchboot und sieht im Wellental nicht, wo man hin muss.“ Auch im Marinechor Blaue Jungs aus Eckernförde sang er mit und war sogar bei einer Schallplattenaufnahme dabei. So manch Anekdote kann Genske aus seiner Marinezeit erzählen, meist mit glänzenden Augen. Und anderen ehemaligen Marine-Angehörigen geht es nicht anders. Das stellte sich heraus, als Genske einmal beim Männerstammtisch, der sich im Bistro traf, mit Isernhagens Ratsvorsitzenden Christian Possienke ins Plaudern kam. „Der war auf dem Zerstörer Mölders“, sagt der Inhaber.

Mittlerweile haben es Possienkes Schulterklappen als dekorative Leihgabe in das Kirchhorster Bistro geschafft. Und Genske hat nicht nur mittlerweile eine halbe Wand voll mit Marine-Messingwappen. Sondern auch Weizenbier-Gläser mit der Gravur verschiedener Marine-Schiffe angeschafft. Darunter – genau: die Mölders. Und er hat sich umgehört, per Facebook einen Aufruf gestartet und so mehrere ehemaligen Marine-Angehörigen aus der Umgebung ausfindig gemacht. „Acht sind wir jetzt, aus Isernhagen, Burgwedel und Burgdorf.“ Es dürften aber gerne auch noch mehr werden. „Vielleicht findet sich ja auch jemand, der aktuell bei der Marine ist. Dann könnte man mal erfahren, was sich verändert hat“, sagt Genske.

Marine-Liebhaberei: Andreas Genske hat für den Stammtisch Weizenbiergläser mit Schiffsgravuren gekauft. Quelle: Sandra Köhler

Auch Ausflüge der Mitglieder sind geplant

Genske fände ein regelmäßiges Treffen etwa einmal im Monat schön. Auch gemeinsame Ausflüge, etwa zum Marine-Ehrenmal nach Kiel-Laboe oder ins Deutsche Marinemuseum nach Wilhelmshaven, kann er sich gut vorstellen. „Aber das müssen wir zusammen besprechen.“

Wer beim Auftakt am 26. Juni dabei sein möchte, kann mit Genske per E-Mail an marinefreunde@trainwerk.de Kontakt aufnehmen. Und wenn er bis dahin das perfekte Rezept gefunden hat, dann gibt es beim Treffen auch das passende Gericht: Labskaus, jenes Kartoffelgericht mit Rindfleisch und Roter Bete, wie es früher für Seefahrer typisch war.

Auf Kaffee und Kuchen setzt Genske als Gastgeber hingegen bei einer weiteren Seefahrer-Sitte, die ihren Weg von der fernen Küste ins Bistro nach Kirchhorst angetreten hat. „Der Seemannssonntag ist eine Tradition“, erklärt Ganske: „Donnerstags haben die Seeleute früher ein besonders gutes Essen bekommen – wie ein Sonntagsessen. Das wird auch heutzutage bei der Bundesmarine gepflegt: mit Kaffee und Kuchen am Donnerstagnachmittag.“

Von Sandra Köhler