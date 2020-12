Altwarmbüchen/Burgdorf

Wer von Altwarmbüchen aus zum Hauptbahnhof Hannover gelangen möchte, kann dafür bald nicht mehr nur die Stadtbahnlinie 3 nutzen, sondern auch einen Bus. Wie der Verkehrsausschuss der Region Hannover jetzt entschieden hat, soll die SprintH-Linie 900 zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, bis in die Innenstadt zum Hauptbahnhof verlängert werden.

Bus soll ab Juli alle 15 Minuten fahren

Bisher fährt die Linie 900 vom Bahnhof in Burgdorf über Heeßel und Kirchhorst bis nach Altwarmbüchen – und endet dort im Gewerbegebiet an der Daimlerstraße. Ab Mitte Dezember wird die Linie zum sogenannten Direktbus in die Innenstadt. Ab Mitte 2021 soll der Bus zudem deutlich öfter fahren: Aktuell verkehrt die Linie 900 alle 30 Minuten zwischen Burgdorf und Altwarmbüchen, ab Juli soll sie das montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr sogar alle 15 Minute tun – nur dann bis Hannover Hauptbahnhof.

Von Carina Bahl