Altwarmbüchen

Die FDP hat sich für ihren Neujahrsempfang am Mittwoch, 8. Januar, einen prominenten Redner eingeladen: Der Drogerieketten-Gründer Dirk Roßmann spricht über das Thema „Der Unternehmer als Teil der Gesellschaft – Transparenz schafft Vertrauen“. 2018 hatte Roßmann das Buch „... dann bin ich auf den Baum geklettert!“ veröffentlicht, das schnell die Bestsellerlisten gestürmt hatte.

Der Empfang der FDP-Ortsverbände Isernhagen, Burgdorf/ Uetze, Burgwedel und Langenhagen beginnt um 18.30 Uhr in der Tenne des Gasthauses Hennies, Hannoversche Straße 40, in Altwarmbüchen. Eine Anmeldung ist erforderlich, und zwar bis Donnerstag, 2. Januar, unter Telefon (05139) 895946 oder per E-Mail an service@fdp-isernhagen.de.

Lesen Sie auch

Von Lisa Otto