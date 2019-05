Isernhagen

Die Fluglärm-Kritiker der Initiative Besser ohne Nachtflug –Hannover Airport (Bon-Ha) laden zu einer neuerlichen Bürgerversammlung ein, diesmal ins Gasthaus Dehne, Am Ortfelde 59 in Isernhagen N.B. Das Treffen am Donnerstag, 16. Mai, ab 19.30 Uhr richtet sich laut des Bon-Ha-Initiators Dieter Poppe besonders auch an Eltern. „Wir wollen diesmal vor allem über die gesundheitlichen Risiken des Fluglärms informieren“, erläutert der Altwarmbüchener, der die Gemeinde Isernhagen seit kurzem auch in der Fluglärmkommission vertritt.

Ärzte sprechen bei den Fluglärm-Gegnern

Eingeladen hat sich die Initiative der Fluglärm-Gegner aus den Kommunen rund um den Flughafen Langenhagen dafür Snefried-Oda Buchweitz-Klingsöhr, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, sowie den Internisten Dr. Ulrich Trensch. Poppe übernimmt die Moderation und wird dabei erwartungsgemäß auch auf die Spendensammlung der Bon-Ha hinweisen. Mehr als 40.000 Euro sind mittlerweile zur Finanzierung einer Klage gegen den Nachtflugbetrieb zusammengekommen.

Von Frank Walter