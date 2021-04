Kirchhorst

In Kirchhorst soll im September ein Laden mit unverpackter Ware öffnen. Unter dem Motto „Nur mal kurz die Welt retten“ hat Inhaberin Lara Hofmann aus Sehnde dafür im Internet zu Spenden aufgerufen. Die 22-Jährige hofft, auf diese Weise ein Startkapital von 16.000 Euro zu sammeln. Mit Lebensmitteln und Kosmetikprodukten aus biologischem und fairem Anbau will sie auch außerhalb des Großstadttrubels Menschen eine Option bieten, plastikfrei und somit nachhaltig einzukaufen, wie sie sagt.

Dabei geht es nicht nur um jugendlichen Optimismus: Hofmann ist kein Neuling. Seit dem Herbst 2018 führt sie mit ihrer Mutter Yvonne Hofmann und Jessica Kolumbus, einer Freundin der Familie, den Unverpackt-Laden in Burgdorf. Da beide Mitstreiterinnen hauptberuflich in einer Zahnarztpraxis arbeiten, hat sich Hofmann als einzige Vollzeitkraft um den Laden gekümmert. „Vor Corona lief er richtig gut“, sagt sie. Mit wachsender Bekanntheit kamen immer mehr Kundinnen und Kunden vorbei – viele eigens aus Celle, Isernhagen, Burgwedel und Hannover. „Die Umsätze sind stetig in die Höhe gestiegen.“

Kunden bleiben nach dem zweiten Lockdown aus

Der Zulauf hielt auch in der Pandemie – zunächst. „Die Leute haben sich anfangs mit Vorräten eingedeckt.“ Doch nach und nach riss der Kundenstrom ab. Seit dem zweiten Lockdown kam – im Vergleich zu den Zeiten vor Corona – nur noch die Hälfte der Kunden ins Geschäft. Einige begründeten ihr Wegbleiben mit der Angst vor einer Corona-Infektion. Hofmann kann das nur teilweise nachvollziehen. „Das Risiko ist bei der unverpackten Ware nicht höher als sonst auch bei Obst und Gemüse“, erläutert sie. Die Griffe der Behälter würden mehrmals täglich desinfiziert. Zum Umfüllen der Ware verwende sie saubere Schöpfmaße.

Für den 94 Quadratmeter großen Laden an der Poststraße in der Burgdorfer Innenstadt verlangt die Volksbank allerdings nicht wenig Geld. „Allein die Miete hereinzubekommen, wurde immer schwerer“, sagt Hofmann. Also schaute sie sich nach Alternativen um – und kam so auf Kirchhorst. „Damit die Stammkundschaft uns weiter erreichen kann, wollte ich nicht allzu weit wegziehen“, erläutert Hofmann. Wo genau sie ihr neues Geschäft eröffnet, verrät sie noch nicht – der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Nur so viel: Der neue Unverpackt-Laden soll mit 74 Quadratmetern etwas kleiner werden. „Als ich den Raum sah, wusste ich, dass er perfekt ist.“

Das Sortiment des Unverpackt-Ladens reicht von Nudeln, Müsli, Hülsenfrüchten und Gewürzen (hier im Bild) bis zu Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten. Quelle: Cristina Marina

Gewürze, Nudeln, Cerealien und Seife gibt es künftig

Dort will Hofmann ihr bisheriges Sortiment weiter anbieten. Dazu zählen Haferflocken, Roggenflocken, Dinkel und Hanfsaat ebenso wie Nudelsorten mit italienischen Namen wie Fussili, Penne oder Farfalle. In bauchigen Gläsern mit Holzdeckeln finden sich Hefe und lose Gewürze wie Pfeffer, Paprika, Kreuzkümmel, weißes Knoblauchpulver oder gelber Kurkuma. Auch Haushaltsartikel und Kosmetik gehören dazu – etwa Reinigungsmittel zum Abfüllen oder handgesiedete Seifen.

Die meisten Produkte stammen von einem Großhändler aus Hannover, andere aus kleinen Manufakturen, die überall in Deutschland verteilt sind. Und nicht wenige hat Hofmann erst auf Kundenwunsch bestellt. „Manches Lebensmittel kannte ich vorher auch nicht“, sagt die gelernte Drogistin. So etwa Kala Namak, ein Gewürz, das aus Indien stammt und nach Eiern schmeckt, auch als Schwarzes Salz bekannt und bei Veganerinnen und Veganern beliebt. Dabei will Hofmann ihre Palette noch mehr erweitern.

22-Jährige führt Unverpackt-Laden künftig allein

Dass ihr Unterfangen nicht ohne Risiko ist, weiß Hofmann. Zumal die junge Frau das Geschäft nun allein weiterführt. Die früheren Geschäftspartnerinnen haben sich aus Zeitgründen zurückgezogen. Hofmann blickt dennoch hoffnungsfroh in die Zukunft. „Ich habe so viel Zeit und Liebe investiert“, sagt sie. Die Resonanz auf die Ankündigung im Internet war groß – und durchwachsen. Gerade in der Burgdorfer Gruppe auf Facebook hätten einige auf die Umzugspläne mit Unverständnis reagiert. Jemand habe kommentiert, dass es der Umwelt mehr schade als die ganzen Plastikverpackungen, wenn er jetzt mit dem Auto nach Kirchhorst fahren müsse. Sie nehme sich solche Kritik zu Herzen, sagt Hofmann leise. „Vor allem, weil wir uns nach Kräften bemühen, mit diesem Laden Gutes zu bewirken.“ Hingegen hätten sich in der Isernhagener Gruppe die meisten über die Nachricht gefreut.

Hofmann macht im Augenblick zwei Jobs: Bis Ende Juli steht sie noch in Burgdorf hinter dem Tresen. Nebenher baut sie das neue Geschäft auf und sammelt für das Startkapital. Dabei will die junge Frau bis auf die Möbel im Landhaus-Stil den neuen Laden künftig anders gestalten. „Ich wollte mich immer gegen die Umweltverschmutzung engagieren, wusste aber lange nicht, wie“, erzählt sie. Die Plastikproblematik war Hofmann bekannt: Nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu werden jährlich mehr als 400 Tonnen Plastikmüll produziert, ein Großteil davon landet im Meer. So kam der Einfall, unverpackte Ware in Hannovers Umland zu verkaufen. „In der Stadt gab es einen solchen Laden schon.“

Als sie mit 18 Jahren anfing, sei sie schüchtern und „eigentlich mehr so eine graue Maus“ gewesen, sagt sie. Aber jetzt bilanziert sie: „Der Laden hat mich selbstbewusst gemacht.“

Von Cristina Marina