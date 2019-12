Burgdorf

Was ist in Burgdorf in diesem Jahr alles passiert? Was hat die Menschen bewegt? Ein Rückblick auf das Jahr 2019.

Baxmann geht nach 23 Jahren

Am 31. Oktober endet eine politische Ära, denn Bürgermeister Alfred Baxmann gibt das Amt nach 23 Jahren auf und geht in den Ruhestand. Der Sozialdemokrat und Gymnasiallehrer gehörte dem Rat 37 Jahre an, er wirkte zunächst als ehrenamtlicher Bürgermeister. Seit 2004 leitete er die Verwaltung. Um seine Nachfolge bewerben sich in einem monatelangem Wahlkampf rekordverdächtige sieben Kandidaten. Nach der Abstimmung am 26. Mai gehen am 16. Juni Matthias Paul ( SPD) und Armin Pollehn ( CDU) in die Stichwahl. Der Christdemokrat siegt überraschend deutlich mit 55,1 Prozent und zieht am 1. November ins Rathaus ein.

Armin Pollehn ist Burgdorfs neuer Bürgermeister. Quelle: Archiv

Protest gegen Klärschlamm

Ein Bürgerbegehren gegen Klärschlamm starten Aktive um Reinhold Engelhardt im August: Sie wollen verhindern, dass die Stadt ein neues Lager für 750.000 Euro bauen lässt. Seitdem sammelt die Gruppe nun Unterschriften, denn sie brauchen rund 2500 Unterstützer. Die Politiker haben den Bau des Lagers verschoben – wegen neuer Informationen und wegen des Begehrens.

Bei der Abwasserreinigung im Klärwerk entsteht tonnenweise Klärschlamm. Die Stadt plant den Bau eines Lagers. Das wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens verhindern. Quelle: Archiv

Stau am Bau: Der Stadt fehlt Personal

Stau am Bau – so fassen die Kommunalpolitiker die Situation im Rathaus knapp zusammen. Denn für dringend benötigte Wohnungsprojekte wie Raupers Hof in Otze oder Neubauten auf dem Kerpen-Areal an der Gartenstraße fehlen die Kapazitäten im Bauamt. Immerhin: Die Otzer Trilogie mit Schule, Turnhalle und Kita-Erweiterung kommt voran. Insgesamt hat die Stadt nach eigenen Angaben gut 20 Hochbauprojekte zu stemmen – zu viele für die Beschäftigten.

Suite zum Musikschul-Geburtstag

Eine echte Premiere erleben die Gäste im September, als die Musikschule Ostkreis Hannover mit einem Konzert des Lehrerorchesters ihren 40. Geburtstag feiert. Eigens zu diesem Anlass hat Jochen Pietsch, Keyboard- und Klavierlehrer an der Musikschule, die „Ostkreis-Suite“ geschrieben. Die Proben in den Sommermonaten lohnen sich: Bei der Aufführung des Werks, bei dem jedes Instrument seinen Raum findet, erntet das Ensemble großen Applaus.

Die Nachwuchsfußballer dürfen derzeit auf dem Platz an der Sorgenser Straße nicht kicken. Quelle: Archiv

Zitat des Jahres

„Wenn wir sie immer wieder wegschicken, dann entsteht eine Negativspirale“, sagt Peter Kehl,Vorsitzender der TSV Burgdorf und der C-Junioren, die nach gewalttätigen Übergriffen auf andere Mannschaften nicht mit im Liga-Betrieb mitspielen dürfen.

1,55 Millionen Euro fürs Bad

In der Schwimmhalle rücken Arbeiter dem alten Beckenkopf mit Spezialsäge und Presslufthammer zu Leibe. Quelle: Archiv

Von Mai bis November müssen die Burgdorfer und vor allem die Vereine auf ihr Hallenbad verzichten: Arbeiter tauschen die veraltete Technik gegen moderne Anlagen aus. Das hat seinen Preis: Gut 1,55 Millionen Euro beträgt die Investition.

Arbeiter statt Autos : lange Umleitungen

Bauarbeiter erneuern auch die Gossen entlang der Immenser Straße. Quelle: Archiv

Die Immenser Straße – wichtigste Nord-Süd-Verbindung – gleicht seit Mai einer Baustelle. Arbeiter sanieren die marode Strecke, gut 1,3 Millionen Euro kostet die komplette Erneuerung. Auf monatelange Umleitungen müssen sich Autofahrer auch auf der B 3 zwischen Ehlershausen und Schillerslage einstellen, dort liegen die Kosten bei 3,7 Millionen Euro.

Die Zahl des Jahres

25 Jahre lang sollen Lastwagen das Material durch Sorgensen, Dachtmissen und Hänigsen zum Wathlinger Kaliberg transportieren – sehr zum Ärger der Anwohner.

Die Menschen des Jahres

Kämmerer und Stadtrat Lutz Philipps geht nach 39 Jahren in den Ruhestand. Quelle: Archiv

Kämmerer Lutz Philipps verabschiedet sich im August in den Ruhestand – nach 39 Jahren im Rathaus, davon leitete er allein 33 Jahre die Hauptabteilung und wirkte seit 2011 als Erster Stadtrat und damit Stellvertreter von Alfred Baxmann.

Saskia van Waveren-Matschke leitet seit Februar die IGS - als Nachfolgerin von Rudolf Alker (Mitte) und im Team mit Bernhard Rheinländer. Quelle: Archiv

Saskia van Waveren-Matschke leitet seit Februar die IGS – sie folgt damit auf Rudolf Alker, der sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. Ihr Ziel formuliert sie beim Amtsantritt: Sie will die Digitalisierung vorantreiben und den guten Draht zu den Schülern erhalten.

Katrin Thies steht für Spaß und Kontinuität von Ehrenamtlichen für die Stadtgesellschaft: Vor genau 30 Jahren startete sie mit anderen Unternehmern den ersten Nikolausmarkt in Ehlershausen, er gilt inzwischen als der Treffpunkt des Doppeldorfes in der Adventszeit.

Katrin Thies hat vor 30 Jahren den ersten Nikolausmarkt in Ehlershausen organisiert. Quelle: Archiv

Von Antje Bismark