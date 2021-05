Burgdorf

Nach 20 Jahren ist es noch einmal Zeit für etwas Neues: Gunda Obst hat als Leiterin der Jugendwerkstatt Burgdorf viele junge Menschen bei der Berufsplanung begleitet und die Einrichtung entscheidend geprägt. Anfang April hat sie ihr „Kind“, wie sie die Werkstatt nennt, in die Hände von Phillip Spohn übergeben. Der neue Leiter hat bereits konkrete Vorstellungen davon, welchen Weg die Einrichtung in Zukunft einschlagen wird.

„Respekt – give it, to get it“, ins Deutsche übersetzt etwa „Respekt – zeige ihn, um ihn zu bekommen“, steht auf der Leinwand in Obsts früherem Büro geschrieben. Das Bild war vor Jahren ein Geschenk, entstanden in einem Projekt der Jugendwerkstatt, und diente der langjährigen Leiterin als Motto für ihre Arbeit, erzählt sie. „Respekt muss man sich jeden Tag erarbeiten“, das habe die 61-Jährige in ihren 20 Jahren bei der Einrichtung gelernt. Nicht ganz ohne Stolz blickt sie auf diese Zeit zurück: „Wir haben ein erfolgreiches Konzept.“

Neuer Leiter arbeitete bereits in Brasilien

Ihr liege viel an den jungen Leuten, sagt Obst. Die 16- bis 26-Jährigen, die zur Jugendwerkstatt kommen, erhalten dort Unterstützung für den Start ins Berufsleben. Eine Säule ist die praktische Qualifizierung: Die jungen Erwachsenen schnuppern in das Berufsfeld des Malers und Lackierers, in den Garten- und Landschaftsbereich oder in kreative Berufe; zudem stehen Betriebspraktika auf dem Programm. Ziel ist es, dass zwanzig Prozent der Teilnehmenden danach in Arbeit oder Ausbildung übergehen. Weitere vierzig Prozent sollen in andere sogenannte berufsvorbereitende Maßnahmen kommen.

„Diese Vorgabe haben wir immer erreicht – außer im vergangenen Corona-Jahr“, sagt Obst. Besonders die Klientel, die in die Jugendwerkstatt komme, habe unter der Pandemie sehr gelitten. Die Folgen aufzufangen, wird vor allem Aufgabe von Obsts Nachfolger Spohn sein. Der studierte Pädagoge arbeitete unter anderem in Brasilien in der Organisationsentwicklung, seit zehn Jahren speziell mit Jugendlichen und lebt seit einigen Jahren in Isernhagen. Vor allem die Vielfalt der Aufgaben mache ihn gespannt auf seinen neuen Job.

Corona sorgt für Frust bei jungen Menschen

Eine weitere Säule der Jugendwerkstatt ist die sozialpädagogische Begleitung – und die werde durch Corona noch einmal viel bedeutender, prognostiziert der 47-Jährige. Im ersten Lockdown waren die Angebote der Einrichtung stark eingeschränkt, im zweiten Lockdown konnte sie ihre Arbeit in Kleingruppen und mit Hygienekonzept fortführen. Doch das eigentliche Ziel – junge Menschen in Praktika oder Ausbildung zu bringen – scheint zurzeit fast unmöglich, denn viele Unternehmen bieten dies gerade nicht an. „Es geht nicht voran. Da macht sich bei den jungen Menschen Frust breit“, sagt Spohn.

Gerade einmal zwölf von 21 Plätzen sind momentan belegt. Luft nach oben ist also noch. Obst betont, dass auch junge Menschen, die nicht über das Jobcenter zu ihnen vermittelt werden, einen Platz bekommen könnten. Sie wünscht sich daher, dass die Jugendwerkstatt in Burgdorf als Anlaufstelle bekannter wird. Ein Lichtblick: Die Finanzierung über den Europäischen Sozialfonds ist für die nächste Zeit gesichert, auch wenn Kürzungen kommen werden. Zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2019 hatte sich Obst eine langfristige Finanzierung gewünscht.

Die Einschnitte abzufedern, wird Spohns Aufgabe sein. Ideen hat er einige für die Zukunft der Jugendwerkstatt: Fest steht bereits, dass demnächst als viertes berufliches Feld die Holzverarbeitung dazukommt. Zudem möchte der neue Leiter den Fokus auch mehr auf diejenigen als Zielgruppe legen, die zwar einen etwas besseren Haupt- oder sogar Realschulabschluss haben, aber trotzdem keinen Ausbildungsplatz finden, sowie auf Schulpflichtige.

Ein Kirschbaum zum Abschied

Ein weiteres Anliegen ist Spohn die Digitalisierung: „Die jungen Leute sollen lernen, das Internet zur Recherche zu nutzen, oder auch Apps, um sich zum Beispiel Erinnerungen einzustellen.“ Auch fachübergreifende Projekte kann er sich gut vorstellen, in denen die Teilnehmenden in die Organisation der Jugendwerkstatt mit einbezogen werden.

Noch einige Wochen wird Gunda Obst ein paar Stunden in der Woche vor Ort sein, um die Übergabe an Spohn abzuschließen. Obst arbeitet ab sofort in Burgdorf in der Schwangerschaftskonfliktberatung des Diakonieverbands. Zum Abschied bekam sie von der Jugendwerkstatt, passend zu ihrem Namen, einen Obstbaum geschenkt, genauer gesagt einen Kirschbaum. Der wächst nun vor dem Eingang. „Ich weiß, dass ich die Jugendwerkstatt nach 20 Jahren in gute Hände gebe“, sagt Obst über ihren Nachfolger und betont die gute Teamarbeit. Auch sie hat ein Geschenk für Spohn: Das „Respekt“-Bild bleibt in seinem neuen Büro hängen und soll ihm als guter Rat dienen.

Von Elena Everding