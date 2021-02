Burgdorf

Kontakt halten ist in der Corona-Pandemie nicht immer ganz einfach. Denn seit Wochen können nur die Kinder in der Notbetreuung ihre Kindertagesstätten besuchen und dort ihre Freunde sehen; auch die kurzen und wichtigen Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen fallen weg. Umso mehr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas gefordert, Brücken zu bauen.

In der von der Stadt Burgdorf betriebenen Kindertagesstätte Südstern hilft jetzt die digitale Pinnwand Padlet dabei, Eltern etwa Neues aus dem Kita-Alltag, kreative Anregungen und weitere Informationen mitzuteilen. „Wir freuen uns, dass zwei Mitarbeiterinnen, Nicole Koltfärber und Mareike Goldmann, sich des Themas angenommen und das Angebot Kita Südstern auf der Plattform Padlet eingerichtet haben“, teilen Daniela Jessolat und Annika Paul mit, die die Kita leiten.

Auf der Pinnwand finden sich nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith zwei Bereiche Einen füllt die Kita-Leitung mit Informationen rund um die Einrichtung. Die zweite Ebene nutzt jede Gruppe individuell, indem die pädagogischen Fachkräfte unter anderem Porträts der Mitarbeiter, Fotos aus den Gruppenräumen oder bekannte Fingerspiele posten. „Sie bieten den Familien aber auch Tipps zum Basteln oder für gute Bücher an“, sagt Veith. Mittelfristig soll dieser Bereich so gestaltet werden, dass auch Eltern ihn mit ihren Fragen oder Anregungen nutzen.

Erzieherinnen sind die Postboten

Ganz analog funktioniert die Kommunikation zwischen Kindern in der Kita und Kindern, die aktuell zuhause betreut werden: Sie können sich gegenseitig Post schicken. Am Eingang des Kindergartens stehen große Plastik-Boxen, die als Briefkästen für die einzelnen Gruppen dienen. Die Kita-Mitarbeiterinnen übernehmen die Rolle der Postboten und verteilen die Briefe.

Auch die Vorschulkinder kommen nicht zu kurz: Schon seit sechs Wochen können sie an drei Tagen in der Woche den Hort besuchen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort kennenlernen und sich mit speziellen Arbeitsblättern und Aufgaben auf die Schule einzustimmen. Kinder, die bei diesen Vorbereitungstagen nicht mitmachen können, bekommen Bastelanleitungen, Materialien und Blätter zu Schulranzen und Verkehrserziehung zum Zuhausebearbeiten.

Von Sandra Köhler