Kläger kassiert Ordnungsgeld im Amtsgericht

Hat ein 46 Jahre alter Mann aus Ehlershausen im April vergangenen Jahres einen anderen Autofahrer ausgebremst? Mit diesem Vorwurf hat sich jetzt das Amtsgericht Burgdorf beschäftigt – eine Entscheidung aber vertagt. Denn der Autofahrer, der sich bedrängt fühlte und eine Anzeige wegen Nötigung erstattet hatte, erschien nicht zur Verhandlung.

Vor etwa einem Jahr kam der 46-Jährige mit einem VW Passat von der Arbeit in Hannover, wie der Straßenbauer vor Gericht sagte. Er sei von der Bundesstraße 3 auf die Kreisstraße in Richtung Ehlershausen eingebogen und dann mit Tempo 70, wie vorgeschrieben, weitergefahren. Von hinten habe sich das andere Auto sehr zügig genähert und unmittelbar vor dem Ende des Tempolimits angesetzt, um den Passat zu überholen. „Aber ich habe auch beschleunigt, weil da ja Tempo 100 erlaubt ist“, sagte er. In der Anklageschrift findet sich die Szene, die der Kläger aber ganz anders wahrgenommen hatte: Danach habe er zwei weitere Male angesetzt, um den extrem langsam fahrenden VW zu überholen – aber immer, wenn sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befunden hätten, habe der andere Passat-Fahrer beschleunigt, sodass er den Überholvorgang habe abbrechen müssen.

Gericht setzt zweiten Verhandlungstermin an

Am Ortseingang von Ramlingen, so der Angeklagte, habe er dann abgebremst, um mit Tempo 50 in den Ort zu fahren. Dies habe der Kläger als Ausbremsen wahrgenommen, das sei aber falsch. Vielmehr habe der Kläger ihn an der Kreuzung nach Ehlershausen zur Rede stellen wollen: „Ich hatte aber keine Lust darauf, deshalb bin ich weitergefahren.“ Er bestätigte, dass der andere Autofahrer auch in Ehlershausen selbst den Passat überholen wollte: „Aber da kamen andere Autos, deshalb musste er wieder einscheren.“ Diese Darstellung stützte ein 39 Jahre alter Garten- und Landschaftsbauer, der mit dem Angeklagten im Wagen saß und der kurzfristig als nicht geladener Zeuge in der Verhandlung auftauchte.

Der Hauptzeuge und Kläger indes, der andere Autofahrer, fehlte unentschuldigt. Ihn erwartet nun ein Ordnungsgeld, zudem soll die Polizei den Mann zur nächsten Verhandlung am Freitag, 14. Mai, um 10.45 Uhr vorführen.

