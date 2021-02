Burgdorf

Mit einem neuen rollstuhlgerechten Kleinbus will die Tagesstätte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf Menschen mit Behinderungen den Alltag erleichtern. Der Kleintransporter verfügt über eine Rampe, die es Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ermöglicht, ohne Hilfe von Begleitpersonen einzusteigen, wie die Einrichtung mitteilt. Die Aktion Mensch hat die Anschaffung des Spezialfahrzeugs mit rund 27.000 Euro unterstützt.

Für Monika Görlach, eine der 16 Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte, bringt der Bus so auch „ein kleines Stück mehr Selbstständigkeit“ mit sich. „Getragen werden finde ich nicht so schön“, sagt Görlach.

In der Einrichtung der Lebenshilfe finden ältere Menschen mit Behinderung, die bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, einen abwechslungsreichen Tagesablauf. In den Zeiten vor der Corona-Pandemie hatten die Besucher der Tagesstätte viel außerhalb der Einrichtung unternommen, wie Leiterin Regina Laukamp berichtet. Die Gruppe sei etwa ins Theater gegangen oder habe den Zoo besucht. Wegen des Lockdowns fallen die üblichen Ausflüge aber derzeit aus. „Deshalb fahren wir häufig einfach zum Spazieren irgendwohin“, sagte Laukamp. „Der neue Kleinbus ist in jedem Fall eine große Entlastung im Alltag.“

Von Cristina Marina