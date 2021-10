Burgdorf

Auf dem Kleinen Brückendamm ist am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Fahrradfahrer verunglückt. Ein weißer Transporter mit Hamburger Kennzeichen erfasste den Radfahrer, als dieser vom Pferdemarkt-Parkplatz Richtung Innenstadt auf die Fahrbahn fuhr. Bei seinem Sturz zog er sich offenbar so schwerwiegende Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden musste.

Die Polizei sperrte die Straße zwischen dem Kreisel am Schwarzen Herzog und der Marktstraße für den Verkehr. Wegen der aktuell andauernden Sperrung kommt es zu Behinderungen im Busverkehr, weil Linienbusse die Haltestellen am Kleinen Brückendamm nicht anfahren können.

Von Antje Bismark