Burgdorf

Ja, es gibt auch in Burgdorf Parteien, die Listen aufstellen, auf denen sich Namen von Menschen befinden, die nicht viel am Hut haben mit einem politischen Mandat und der Übernahme von Verantwortung für die Stadtgesellschaft. Schön ist das nicht. Erst recht nicht, wenn solche Kandidaten gewählt werden, das Mandat aber nicht antreten, um nicht gewählten Nachrückern die Verantwortung zu überlassen.

So erklärte etwa Sabine Köllmann von den Grünen Anfang Oktober, kaum dass sie von Listenplatz fünf in den Rat der Stadt gewählt worden war, dass sie ihren Sitz am Ratstisch aus familiären Gründen nicht einnehmen werde. Stattdessen übernahm Dagmar Thöner. Der Wähler wird sich in solchen Fällen immer fragen, ob die Kandidaten und Kandidatinnen sich das nicht schon vor der Wahl hätten überlegen können.

Auf die Spitze treibt es jetzt der Liberale Mario Gawlik. Zumal er offensichtlich bereits vor der Wahl für sich entschieden hatte, dass er das Ortsratsmandat in Schillerslage ausschlagen werde, sobald er in den Rat der Stadt gewählt sein würde. Dennoch anzutreten und so zu tun, als stünde er als Dorfkümmerer zur Verfügung, verhöhnt Wähler, die sich beim Setzen ihres Kreuzes ja die Frage vorhalten: Wem will ich das Gemeinwesen anvertrauen?

Gawliks unredlicher Umgang mit Wählern erschüttert Vertrauen in die Kommunalpolitik. Dabei hat diese nichts nötiger als Vertrauen angesichts der großen Herausforderungen, vor denen die Stadt steht.

Von Joachim Dege