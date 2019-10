Kommentar: Spieler brauchen klare Regeln

Burgdorf

Die öffentliche Debatte über die C-Junioren der TSV zeigt: Lange vor den beiden Spielen mit körperlichen Attacken und verbalen Angriffen fielen die 13- bis 15-jährigen Fußballer negativ auf – nicht nur bei Auswärtsspielen, sondern auch auf dem heimischen Platz. Sie beleidigten andere Besucher und randalierten auf ihrem Trainingsgelände ohne Achtung vor Mensch und Eigentum. Es scheint, als habe sich über Monate eine Spirale von Aggressivität entwickelt, weil niemand den Heranwachsenden konsequent entgegentrat und sie in ihre Schranken wies.

Diese Konsequenz übernimmt nun endlich die TSV mit ihren richtigen Entscheidungen, die C-Junioren vom Spielbetrieb abzumelden, ihnen ein Platzverbot auszusprechen und ein Anti-Aggressionstraining mit Profis absolvieren zu lassen. Erstmals erfahren die jungen Spieler, dass ihr Handeln durchaus unangenehme Folgen hat und sie sich verantworten müssen für Beleidigungen und Schläge. Wer indes meint, dass dies ausreicht, irrt: Vielmehr stellen die vergangenen beiden Wochen seit den Übergriffen den Startpunkt dar für einen langen Prozess der Integration im Verein, die vielleicht noch nicht gescheitert ist, wohl aber einen herben Rückschlag verbuchen musste.

Jugendliche brauchen Regeln – und Kontrolle

Während der Start jetzt fixiert ist, steht das Ziel noch nicht fest. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb? Ein neues Team? Ein selbst verwalteter Soccercourt? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den jungen Fußballern den Weg zum Hobby zu ermöglichen – wenn sie sich denn an die Spielregeln halten, die ihnen die Akteure aus Verein, Stadt, Waage, Schulen und Polizei ab sofort vorgeben. An dieser Stelle lohnt überlegtes Arbeiten, denn Regeln ergeben nur dann einen Sinn, wenn sie transparent sind und vor allem kontrolliert werden können. Blinder Aktionismus nützt weder den Jugendlichen noch dem Verein.

Eine hochkomplexe Arbeit, die es nicht zum Nulltarif gibt. Im Gegenteil: Sie erfordert Zeit, Geld und Personal. An diesem Punkt werden sich die Kommunalpolitiker messen lassen müssen, die im Ausschuss ihre Unterstützung zugesichert haben. Diese Unterstützung muss fühl- und messbar sein. Gibt es so etwas nicht, sendet die Stadt ein fatales Signal an die Jugendlichen, aber auch an die Vereinsmitglieder und die anderen Teams aus.

