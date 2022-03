Burgdorf

Dass der Zustand mit den maroden Verteilerkästen auf dem Schützenplatz bereits so lange anhält und nicht längst aus der Welt geschafft ist, verschlägt einem schier den Atem. Öffentlich geworden ist dieser fahrlässige Umgang mit der Wochenmarkt-Infrastruktur im Übrigen nur deshalb, weil der Verwaltungsausschuss jetzt in einer Eilentscheidung außerplanmäßig so viel Geld hat lockermachen müssen, dass die Stadt öffentlich sagen muss, wofür sie die 50.000 Euro ausgeben will. Ob sie es auch ausgeben kann, um für Sicherheit auf dem Schützenplatz zu sorgen, ist noch nicht ausgemacht.

Weil bislang keine Elektrofirma den Auftrag haben will, ist nämlich völlig unklar, wann die Kästen ausgetauscht werden können und die Lebensgefahr letztlich gebannt ist. Für die Elektro-Innung Burgdorf ist das ein Armutszeugnis, das mit einem schweren Imageschaden für die Betriebe einhergeht. Will die Stadt keinen tödlichen Stromschlag riskieren auf dem Schützenplatz, muss sie konsequenterweise den Wochenmarkt schließen. Die Kunden können sich dann bei dem Elektrobetrieb ihres Vertrauens bedanken.