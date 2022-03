Burgdorf

Dass der IGS-Neubau die Stadt teuer zu stehen kommt, hat mittlerweile jeder Burgdorfer begriffen, auch wenn der ehemalige Bürgermeister Alfred Baxmann und seine SPD als Ideengeber anfänglich ganz anderes hatten glauben machen wollen. Nun ist der Neubau beschlossen, und die Stadt muss da durch, lautet inzwischen die nachvollziehbare Devise im Rathaus wie im Rat.

Rat zieht die Spendierhosen an

Bürgerinnen und Bürger beschleicht allerdings zunehmend ein mulmiges Gefühl, weil sich da ein finanzpolitisches Desaster zusammenzubrauen droht, dessen Folgen nicht absehbar sind. Anstatt sich nach seriöser Vorplanung mithilfe dazu eigens engagierter Juristen und Baufachleute an die selbst gemachten Vorgaben zu halten, lässt der Rat alle Vorsicht fahren und zieht die Spendierhosen an – auf Anraten der Stadtverwaltung wohlgemerkt. Burgdorfs Kommunalpolitiker lassen sich prompt dazu hinreißen, weitere Millionen auszugeben, die wieder nur mit weiteren Krediten zu finanzieren sind. Die Zeche, sprich Zins und Tilgung, zahlen freilich nicht diejenigen, die das jetzt in einer Sonderratssitzung beschlossen haben, sondern künftige Generationen.

Als wäre das nicht schon beunruhigend genug, lassen sich Rat und Verwaltung immer wieder beim Versuch ertappen, Informationen zum teuersten Bauvorhaben in der Geschichte der Stadt an der Öffentlichkeit vorbei zu jonglieren. Schon die Vergabe an den Totalunternehmer 2021 erfolgte hinter den verschlossenen Türen des Verwaltungsausschusses und wurde zwei Monate später nur deshalb bekannt, weil die Region Hannover ihre Förderschule am Wasserwerk aus vergaberechtlichen Gründen nicht gemeinsam mit der Stadt beauftragen konnte – was geldwerte Synergieeffekte im sechsstelligen Bereich pulverisierte.

Von Kostentransparenz ist wenig zu erkennen

Auch die jetzt beschlossenen Nachbesserungen, bei denen es sich – außer bei den Feuerlöschern und den Gerätehülsen im Sporthallenboden – eben nicht um Notwendiges, sondern um Wünschenswertes handelt, wollte der amtierende Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) klammheimlich verabschieden lassen. Dabei war er es doch, der im Bürgermeisterwahlkampf vor zweieinhalb Jahren das Transparenzversprechen vor sich her trug wie Katholiken die Monstranz beim Fronleichnamsumzug. Transparenz aber erfordert, dass die Karten offen auf dem Tisch liegen.

Stattdessen kommen die Kosten für den IGS-Neubau scheibchenweise ans Licht. Stattdessen müssen sich Kritiker solchen Gebarens von interessierter Seite, in dem Fall der SPD, als „Apokalyptiker“ verunglimpfen lassen, was wohl als Synonym für Nestbeschmutzer zu verstehen ist. Die Öffentlichkeit hat nicht nur volle Transparenz verdient, sondern auch, dass die Entscheidungsträger etwaige Bauchschmerzen mit den immens hohen Kosten für das Bauprojekt ernst nehmen.

Schüler und Lehrer haben ein ordentliches Gebäude verdient

Fraglos: Schüler und Lehrer der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule haben ein ordentliches Schulgebäude verdient. Allzumal in einer Stadt, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ein Bildungsstandort sein zu wollen. Niemandes Bildung freilich ist gefährdet, wenn das vor der Schule angeschlossene Fahrrad im Regen steht und nicht von einem Solardach vor den Unbilden des Wetters geschützt ist. Kein Schulabschluss fällt ins Wasser, wenn die Sonne durch günstigere Kunststofffenster statt durch teurere Alu-Fenster ins nagelneue Gebäude scheint.

Die der IGS jetzt als Dreingabe spendierten 1,4 Millionen Euro werden in Zukunft für andere, notwendigere Dinge fehlen – beispielsweise für die Integration der Menschen aus dem nahen Krieg in der Ukraine, die Burgdorf wohl kaum so schnell wieder verlassen werden. Jeweils 80.000 Euro Zuschuss im Jahr, mit dem die klamme Kommune bislang die so wertvolle Integrationsarbeit von Mehrgenerationenhaus und Nachbarschaftstreff unterstützt, dürften jedenfalls kaum mehr reichen. Woher die hoch verschuldete Stadt das sehr schnell benötigte Geld für ihre soziale Infrastruktur dann hernehmen will, bleibt einstweilen ihr Geheimnis.