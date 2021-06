Burgdorf

Die Sozialdemokraten in Burgdorf haben am Sonnabendnachmittag die Weichen für die Kommunalwahl am 12. September gestellt. Sie nominierten ihre Kandidaten für den Rat der Stadt. Die Versammlung, die der Europa-Abgeordnete und langjährige SPD-Ortsvereinsvorsitzende Bernd Lange leitete, fand wegen der Corona-Pandemie auf der weitläufigen Tribüne Gymnasiums statt.

Die SPD-Mitglieder Gerald Hinz, Rudolf Alker und Lena Lange hoben die Ausgewogenheit der Liste hervor: „Die ersten 14 Plätze konnten wir paritätisch mit sieben Männern und sieben Frauen besetzen, und unter den ersten neun ist die junge Generation mit drei Jusos überzeugend vertreten“, sagte Lena Lange. Zudem gebe es eine gute Mischung von Neulingen und Altgedienten, ergänzte Ratsfraktionschef Hinz.

Nominiert wurden – in der Rangfolge ihrer Listenplätze: Gerald Hinz, Christiane Gersemann, Björn Sund, Andrea Buhndorf, Arne Hinz, Johanna Degro, Matthias Paul, Gabriele Haferlach, Niklas Preisker, Katharina Brandt, Boris Schreiner, Susanne Paul, Birgit Meinig, Rudolf Alker, Sükrü Kizilyel, Joachim-Roland Rainer, Lena Lange, Franz Rothofer, Leonie Meyer, Dieter Morich, André Onhold, Torsten Carl, Helmut Wolynski und Ahmet Kuyucu.

Von Anette Wulf-Dettmer