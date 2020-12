Uetze

Zur Kommunalwahl am 12. September 2021 wird es nur einen Wahlbezirk für das gesamte Uetzer Gemeindegebiet geben. Zur Wahlleiterin hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch bestimmt. In Uetze müssen nächstes Jahr nicht nur die Ortsräte, der Gemeinderat sowie die Abgeordneten für die Regionsversammlung und der Regionspräsidenten gewählt werden, sondern auch ein neuer Bürgermeister. Werner Backeberg tritt nach 20 Jahren nicht wieder zur Wahl an.

SPD und die Partei Freie Wähler haben bereits ihre Kandidaten für Backebergs Nachfolge bestimmt. Die CDU will dem Vernehmen nach ihren Kandidaten im März küren. Wenn keiner der Kandidaten am 12. September die absolute Mehrheit erringt, geht es 14 Tage später in die Stichwahl. Weil am 26. September auch Bundestagswahl ist, rechnet Backeberg mit einer guten Beteiligung bei der Stichwahl.

Von Anette Wulf-Dettmer