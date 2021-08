Burgdorf

Geht es um die berühmten Entscheidungen vor der eigenen Haustür möchten die Burgdorferinnen und Burgdorfer gern verstärkt mitreden. Wie schaffen Sie es, die Bürgerinnen und Bürger einzubinden?

Andrea Buhndorf. Quelle: privat

„Wir wollen die bisherigen bewährten Formen der Bürgerbeteiligung durch digitale Informations- und Beteiligungsangebote zeitgemäß ergänzen. Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Unser Antrag ,digitale Demokratie‘ ist ein wichtiger Schritt dazu. Die angekündigte ,Transparenzinitiative‘ des Bürgermeisters ist bisher nicht umgesetzt worden. Eine sachgerechte Bürgerbeteiligung braucht informierte Bürgerinnen und Bürger. Dafür wollen wir im Rat eintreten.“

Andrea Buhndorf, SPD

Ariane Thieleking. Quelle: Joachim Lührs

„Politikverdrossenheit ist vermeidbar durch verstärkten niedrigschwelligen Zugang zu Partei- und Ratsarbeit in Form landesweiter Mentorenprogramme sowie Mitarbeit in Ratsausschüssen. Als Permanentaufgabe bleibt, Politik glaubwürdig zu gestalten und transparent nach außen darzustellen. Bürgerinnen und Bürger können aktiv mitwirken, wie das sachverständige Eingreifen eines Heeßeler Bürgers (Herr Dipl.-Ing. Wackermann) in der Hochbrückendiskussion zeigt.“

Ariane Thieleking, CDU

Karl-Heinz Vehling. Quelle: privat

„Bürger erkennen sehr gut, wenn die Politik Ihnen etwas vormacht. Versprochen wird im Wahlkampf viel, eingehalten wird wenig. Vertrauensbildung ist ein Langstreckenlauf mit dem Ziel, auf Dauer glaubwürdig zu sein. Es braucht regelmäßige Gespräche und persönlichen Kontakt, authentische Empathie, gegenseitigen Respekt und die nötige Wertschätzung für die Sorgen und Nöte der Menschen – kurzum: eine neue Qualität im nachhaltigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.“

Karl-Heinz Vehling, FDP

Lukas Kirstein. Quelle: privat

„Politik und Verwaltung müssen lernen, besser auf berechtigte Forderungen der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und ehrenamtliches Engagement anzunehmen: Wir setzen uns vehement für Luftfilter in Kitas und Schulen ein. Wir fordern Bürgerpatenschaften für Grünflächen. Außerdem muss es Bürgern ermöglicht werden, die politische Diskussion auch in den Zeiten der Pandemie zu verfolgen: Wir fordern Liveübertragungen von Rats- und Ausschusssitzungen im Internet.“

Lukas Kirstein, WGS FreieBurgdorfer

Claudia Baumgarten. Quelle: privat

„Die Menschen stehen im Fokus meines politischen Handelns. Bei Themen, die ihnen ,auf den Nägeln brennen‘, möchte ich die Bürgerbeteiligung stärken und Erfahrungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Entscheidungen einfließen lassen. Hierzu laden wir Grünen alle Interessierten regelmäßig zu einem offenen Austausch in unser ,Grünes Zentrum‘ ein. Außerdem möchte ich Runde Tische oder einen Bürgerrat etablieren, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.“

Claudia Baumgarten, Bündnis 90/Die Grünen

Hilke Oesterling. Quelle: privat

„Wichtig ist ein direkter, unkomplizierter Dialog mit den Bürgern, etwa über Einwohnerforen in den Stadtteilen. Hier können zu anstehenden Fragen Beschlüsse gefasst und dokumentiert werden, die dann als Orientierungshilfe bei Ratsentscheidungen dienen. Jedes Dorf, das es auch möchte, sollte einen Ortsrat bekommen. Außerdem sollte die Stadt die Ratssitzungen im Internet übertragen, um so jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren.“

Hilke Oesterling, Die Linke

Von Nina Andresen