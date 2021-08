Ramlingen/Ehlershausen

Wenn sich im November der neue Ortsrat für Ramlingen-Ehlershausen konstituiert – dann fehlt die jetzige Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig in der Runde, unabhängig vom Wahlergebnis. Denn die 60-Jährige kandidiert bei der Kommunalwahl am 12. September zwar für den Rat, aber nicht mehr für den Ortsrat. Damit ist klar: Künftig übernimmt ein anderer Kommunalpolitiker oder eine andere Kommunalpolitikerin das Amt des Ortsbürgermeisters. „Es war ein längerer Entscheidungsprozess, aber jetzt können einmal andere ran“, sagt Meinig und betont, sie gehe ohne jeden Frust oder Groll aus dem Amt.

Dieses hatte sie erstmals vor zehn Jahren übernommen: „Eine Frau und dann noch von der SPD, das war damals schon etwas Besonderes in unserem Dorf“, sagt sie und schmunzelt noch heute. Dabei führte sie ihr Weg bereits vor 25 Jahren in die Kommunalpolitik, nachdem sich die gelernte Erzieherin zuvor im Elternrat von Kita und Schule engagiert hatte. „Damals sprach mich Rudi Alker an, und ich konnte mir durchaus vorstellen, mich politisch einzubringen“, sagt sie im Rückblick. Noch als Parteilose zog sie erstmals 1996 in den Ortsrat und blieb einem Thema treu, das sie schon als Elternvertreterin bewegt hatte: „Generationen von Schülern mussten in der Waldschule die stinkende Toilette benutzen, deshalb war ich froh, als wir die Sanierung endlich durchgesetzt hatten.“

Im Jahr 2011 tritt Birgit Meinig die Nachfolge von Klaus-Dieter Walter (rechts) an. Quelle: Stefan Heinze (Archiv)

Stolz auf den Erhalt des Waldbades

Zehn Jahre später gehörte Meinig dann der SPD an, unter anderem weil sie der Teamgeist überzeugte. „Und ich besaß ohnehin eine große Sympathien für die Partei“, sagt sie. Mit einem SPD-Mandat zog sie schließlich in den Rat der Stadt: „Für mich war das der richtige Weg für die kommunalpolitische Arbeit, weil ich als Neuling gut in die Politik reinwachsen konnte“, bilanziert die zweifache Mutter, die mit ihrer Familie vor 34 Jahren nach Ehlershausen gezogen war. Themen aus dem Doppeldorf in den Rat einzubringen und die Interessen der Ortschaften zu vertreten, das sei ihr nach der Wahl in den Rat wichtig gewesen.

Im Jahr 2016 wird Birgit Meinig erneut als Ortsbürgermeisterin gewählt. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Als ein gelungenes Beispiel nennt Meinig, seit mehreren Jahren verantwortlich als pädagogische Leiterin für die Kitas im Kirchenkreis Burgdorf, den Erhalt des Waldbades. „Damals gab es große Reibereien mit dem Bürgermeister Alfred Baxmann, weil es ja um den Zuschuss von 30.000 Euro im Jahr an den Förderverein ging“, sagt sie. Inzwischen hätten die Ehrenamtlichen, die die wunderschöne Anlage managten, längst bewiesen, dass das Vertrauen gerechtfertigt gewesen sei.

„Und noch immer bin ich ganz stolz, dass wir unser Bad damals durchgesetzt haben“, sagt sie und fügt hinzu, dass es gerade im Ortsrat häufig einstimmige Beschlüsse gegeben habe. „Es ist Quatsch, sich auf Ortsebene aus Parteipolitik zu streiten, weil jeder das Beste für den Ort will“, hat sie festgestellt – und zum Glück teile die große Mehrheit des Gremiums diese Haltung, spätestens bei Schnittchen und Getränken nach der Sitzung kämen alle wieder zusammen, auch im übertragenen Sinne.

Viele Vertreter aus den Ortschaften sollten im Rat mitarbeiten

Aber sie habe eben auch erleben müssen, dass Wünsche aus Ramlingen und Ehlershausen oder aus anderen Ortsteilen keine Mehrheit im Rat gefunden hätten. „Das ist dann Demokratie, wenn ein Projekt abgelehnt wird“, sagt sie. Umso wichtiger sei es, dass möglichst viele Vertreter aus den Ortschaften auch im Rat mitarbeiten würden. Und auch das berühmte offene Ohr sei notwendig, damit die Interessen der Einwohner berücksichtigt würden. So habe sich der Ortsrat vehement für das neue Baugebiet eingesetzt, das dann bei Anwohnern auf Kritik gestoßen sei. „Wir haben ihre Probleme erkannt und aufgegriffen, weil sie berechtigt waren“, sagt sie. Aber die zunehmend geäußerte Forderung, dass jedes Einzelinteresse durchgesetzt werden müsse, funktioniere nicht. „Das zu vermitteln, ist auch eine Aufgabe von Politik“, sagt sie.

Immer im Gespräch: Als Ortsbürgermeisterin diskutiert Birgit Meinig mit Eltern über einen sicheren Weg für Schulkinder. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Auf der To-do-Liste ihrer Nachfolger im Ortsrat sieht Meinig vielfältige Projekte: Der Bau der Kita gehört dazu. „Im Ort besteht eine große Not, weil Plätze fehlen“, weiß die Oma eines Enkelkindes aus Gesprächen. Ein weiteres Thema: die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die die Region plant. Und als Dauerthema stehe der Radweg nach Großmoor auf der Agenda. Vor allem aber müsse sich das Gremium mit dem Ehrenmal beschäftigen: „Dort sollten auch andere Opfer des Krieges gewürdigt werden, wir brauchen einen größeren Kontext und eine neue Einordnung“, fordert die SPD-Politikerin. Sie kann sich dabei vorstellen, das Thema auch mit Schülern der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und des Gymnasiums zu bearbeiten.

Wann immer ihr Rat gebraucht werde, wolle sie ihn geben, sagt die Ehlershäuserin. „Ich mische mich ja gern ein“, fügt sie hinzu, sieht sich aber nicht zwingend als Teilnehmerin der Einwohnerfragestunde. Das neue Gremium müsse sich erst finden, deshalb halte sie sich zurück. Und doch ahnt sie bereits jetzt, dass ihr einiges fehlen wird. „Ich bin unglaublich gern Ortsbürgermeisterin, weil ich vielen Menschen treffe, mit ihnen ins Gespräch komme, neue Themen erfahre“, sagt sie. Das Amt habe den Blick auf Ramlingen und Ehlershausen verändert: „Beide Orte gehören zusammen, obwohl sie grundlegend unterschiedliche Strukturen und eine andere Historie haben“, sagt sie und freut sich schon auf jene Zeit nach Corona, wenn Feste und Treffen wieder möglich sein werden – mit oder ohne Amt: Birgit Meinig ist dann wieder dabei.

Von Antje Bismark