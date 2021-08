Burgdorf

Einen neuen Rat wählen die Burgdorfer am Sonntag, 12. September. An diesem Tag stimmen sie zudem in Otze, Schillerslage und Ramlingen-Ehlershausen über einen neuen Ortsrat, auf Regionsebene über die Regionsversammlung und den Regionspräsidenten oder die Regionspräsidentin ab. Für diese Kommunalwahl verschickt die Stadt Burgdorf die Wahlbenachrichtigungskarten bis Sonnabend, 21. August, wie Sprecher Sebastian Kattler sagt. Bis Sonnabend, 4. September, erhalten die Wahlberechtigten die Karten für eine mögliche Stichwahl, beispielsweise beim Amt des Regionspräsidenten, und für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September.

So öffnet das Briefwahllokal

Für beide Wahlen richtet die Stadt im Rathaus I ein Briefwahllokal in den Zimmern 7 und 8 ein. Es öffnet von Montag, 23. August, bis Freitag, 10. September, 13 Uhr, zu den Öffnungszeiten des Rathauses montags von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Dienstags ist das Rathaus geschlossen. Für die Bundestagswahl öffnet das Briefwahllokal von Montag, 6. September, bis Freitag, 24. September.

Wahlscheine können online über die Homepage der Stadt Burgdorf in der Zeit vom Montag, 16. August, bis Sonntag, 12. September, 12 Uhr, für die Kommunalwahl und von Montag, 30. August, bis Dienstag, 21. September, für die Bundestagswahl beantragt werden. Burgdorfer, die die Briefwahlunterlagen per Post beantragen, müssen die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte entsprechend ausfüllen. Hier ist auch anzugeben, für welches Wahldatum die Briefwahlunterlagen verschickt werden sollen.

Von Antje Bismark