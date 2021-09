Burgdorf

Wie wollen die Parteien und Wählergemeinschaften künftig die Bürger in Entscheidungen einbinden? Welche Konzepte entwickeln sie für die Zukunft der Innenstadt? Und fehlt in den Ortschaften ein Wirgefühl? Fünf Fragen hat die HAZ/NP-Redaktion vor der Kommunalwahl am heutigen Sonntag gestellt – die Politiker haben sie beantwortet. Hier gibt es noch einmal alle Fragen und Antworten im Überblick:

Insgesamt 105 Burgdorfer bewerben sich um ein Mandat im Rat, der ab 1. November 2021 die politischen Geschicke in der Stadt für fünf Jahre übernimmt. Erstmals tritt Die Basis mit Peter Steinbeck bei der Ratswahl an, bei den Ortsräten gibt es eine Premiere in Otze. Dort kandidieren drei Bewerber der Unabhängigen Wählergemeinschaft Otze (UWO). In Ehlershausen tritt mit Wolfram Nolte zudem ein Einzelbewerber an.

Von Antje Bismark