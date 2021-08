Burgdorf

Beschmiert, beklebt oder ganz abgerissen – Unbekannte haben in den vergangenen Wochen immer wieder Wahlplakate im Burgdorfer Stadtgebiet beschädigt. So schlimm wie in diesem Wahlkampf sei es noch nie gewesen, sagen Vertreter der Parteien unisono, die fast alle gleichermaßen von dem Problem betroffen sind. In zehn Fällen ermittelt der Staatsschutz, auch, weil die Spuren auf die rechtsextreme Szene hindeuten.

„Eigentlich ist es ganz egal, wer wo plakatiert“, sagt Mario Gawlik, Vorsitzender der FPD Burgdorf-Uetze. Die Liberalen haben – ebenso wie SPD, Grüne und CDU – seit Beginn der Kampagne immer wieder Verluste bei ihren Plakaten zu beklagen. Bei den jüngsten Vorfällen waren vor allem jene Werbebotschaften betroffen, die in der Marktstraße und angrenzenden Bereichen hingen. Von den Beschädigungen und Zerstörungen ist die Partei Die Linke bisher nicht betroffen, die Partei hat schlicht noch keine Wahlplakate aufgehängt.

Nazi-Symbole kleben auf den Wahlplakaten

Zumindest einen Teil der Vorfälle ordnen Vertreter der Parteien und Polizeibeamte der rechtsextremen Szene zu. Plakate seien mit verfassungsfeindlichen Nazi-Symbolen übermalt worden, darunter Hakenkreuze, berichtet Gawlik. Auch auf SPD-Wahlplakate seien Sticker der „Jungen Nationalisten“ geklebt worden, sagt Ahmet Kuyucu, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Burgwedel. Die Jungen Nationalisten sind die Jugendorganisation der rechtsextremen Partei NPD, welche laut Oliver Sieke, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, auch auf den Plakaten der Christdemokraten ihre Aufkleber hinterlassen haben. Er spricht ebenfalls, wie Maria Leykum, Ortsverbands-Sprecherin der Grünen, von Nazi-Symbolen.

Für die Parteien bedeutet der Vandalismus zusätzliche Arbeit und Kosten, denn in den meisten Fällen ersetzen sie die Plakate oder richten sie, falls möglich, wieder her. Immer wieder erstatten sie außerdem Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nicht wegen jedes einzelnen Plakates, welches zerstört wurde, aber sehr wohl bei den großflächigen Beschädigungen, heißt es einhellig. Ermittlungserfolge gab es wohl in noch keinem Fall.

Auch die Parteibüros werden beschmiert

Die Politiker von CDU, FPD und SPD sind sich einig, dass die Zerstörungen eine neue Qualität erreicht haben: „In der Ausprägung habe ich das noch nicht miterlebt“, sagt Sieke von der CDU. Sozialdemokrat Kuyucu findet vor allem die Zunahme von nationalistischen Parolen, auch im Vergleich zu 2016, auffällig. Die Grüne Leykum geht eher gelassen mit dem Thema um und stellt fest, dass es solche Vorfälle auch früher schon gegeben habe. „Ich will das aber nicht verharmlosen“, betont sie.

Nicht nur Wahlplakate, auch die Büros der Parteien in Burgdorf sind mittlerweile zur Zielscheibe geworden: Kürzlich wurden mehrere von ihnen beschmiert, auch hier ermittelt die Polizei. Die FDP-Kandidatin Anika Lilienthal wählte nach einer Zerstörungswelle einen anderen Weg: Via Facebook lud sie frustrierte Wählerinnen und Wähler zu einem Gespräch ein. „Aus der sehr guten Diskussion sind dann auch Gespräche mit einigen Burgdorfern und Burgdorferinnen entstanden“, sagt Lilienthal, aus deren Sicht das Angebot damit gut angenommen wurde.

