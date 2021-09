Burgdorf

Nach Schließung der Wahllokale öffnet die Verwaltung den Ratssaal im Schloss am Sonntag, 12. September, ab 18 Uhr: Dann präsentieren die Mitarbeiter die Ergebnisse der Kommunalwahl, bei der die Burgdorferinnen und Burgdorfer über den Rat und die Ortsräte, den Regionspräsidenten und die Regionsversammlung abstimmen können. Stadtsprecherin Alexandra Veith kündigt an, dass die Verwaltung die jeweiligen Zwischenergebnisse und die endgültigen Resultate zeigen wird.

Zudem lädt die SPD ab 18 Uhr in ihr Parteibüro in die Bahnhofstraße 7 ein, die Grünen treffen sich in ihrem Parteibüro an der Marktstraße 64. Im Café Noah an der Minnenstraße kommen die Linken zusammen.

Die Wahllokale öffnen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr, dort gelten – ebenso wie bei der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse – die aktuellen Corona-Regeln, also Abstand, Maskenpflicht und Desinfektion. Zudem empfehlen die Rathäuser, dass die Wählerinnen und Wähler einen eigenen Kugelschreiber mitbringen sollten. Viele Wahlberechtigte haben bereits die Möglichkeit genutzt, ihre Stimme abzugeben: per Briefwahl. Bis gestern waren nach Aussage Veiths 5497 Wahlunterlagen im Rathaus eingegangen. Damit haben mehr als 25 Prozent der Burgdorfer bereits abgestimmt.

